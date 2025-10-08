Doce años de prisión para un catequista acusado de abusar de un niño

El Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial —integrado por Ariel Parrillis (presidente), María Eugenia Zabala Chacur y Fernando De Viana (vocales)— condenó este martes a un hombre que colaboraba como catequista en una parroquia de la ciudad de San Luis a 12 años de prisión por el delito de abuso sexual doblemente calificado por la guarda y por ser encargado de la educación.

Durante la segunda jornada del debate, el imputado declaró y negó los hechos, asegurando que “todo fue un invento de la madre del niño”. Sin embargo, la querella, representada por la abogada Fernanda Pereyra Jamenson, remarcó que el acusado “no mostró arrepentimiento alguno” y que la investigación cuenta con pruebas contundentes, entre ellas las declaraciones brindadas por la víctima en Cámara Gesell, donde relató situaciones de abuso mientras se preparaba para recibir el sacramento de la confirmación.

Por su parte, el abogado defensor, Delfín Chávez, cuestionó la acusación al afirmar que “no está determinado con precisión el momento ni el modo de comisión de los hechos, ni el lugar donde habrían ocurrido”. Según el letrado, “todo se limita a una expresión guionada en Cámara Gesell, que puede tener rasgos de credibilidad, pero que no demuestra la verdad”.

Chávez también destacó que su defendido “nunca fue detenido y por eso llegó a esta instancia libre y trabajando”, y sostuvo que “nunca hubo prueba suficiente para detenerlo”.

La víctima es un adolescente que, al momento de los hechos, tenía 12 años. Tras conocerse el veredicto, el condenado fue inmediatamente trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

Según la querella, podrían existir otras denuncias contra el mismo acusado que aún se encuentran en trámite, aunque no fueron unificadas por estar en distintas etapas de investigación.