Marcela Pagano se solidarizó con la periodista agredida y confirmó la alianza Poggi–Milei

En diálogo con Imperdible con Sergio Bastías, por Lafinur FM y El Diario de la República, la diputada nacional Marcela Pagano se solidarizó con Yamila García Torres, la periodista agredida por el gobernador Claudio Poggi, y confirmó la alianza política entre el mandatario puntano y La Libertad Avanza, el espacio que lidera el presidente Javier Milei.

“Solidaridad a mis colegas, su deber es preguntar y no dejarse amedrentar”, sostuvo Pagano en Imperdible durante la tarde del jueves, al ser consultada por el episodio que generó fuerte repudio, incluso de FOPEA. "La política tiene que nivelar hacia arriba y no espiralizar la violencia".

La legisladora, que integra el bloque Coherencia junto a Carlos González D’Alessandro, afirmó además que “Poggi ya se unió a La Libertad Avanza” y que esa decisión “ratifica la estrategia de expansión del espacio en las provincias”.

Pagano también lanzó críticas hacia el entorno del presidente: “A Milei lo tienen secuestrado y no lo cuidan. Varias veces le han mentido y le hicieron creer que iban a salir cosas de la Cámara de Diputados que no tenían fuerza para salir”, señaló.

La diputada nacional también reconoció el difícil momento económico. "Vos le podés decir a la gente que puede comprar dólares, pero si no llega a fin de mes se te queda mirando y no entiende nada".

Las declaraciones de la diputada reflejan un reacomodamiento interno dentro del oficialismo libertario y exponen el malestar por la manera en que algunos gobernadores se integran al esquema nacional de poder.