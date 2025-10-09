Trump rescata a Milei: swap de US$20.000 millones y compra de pesos

En un movimiento sin precedentes para la Casa Rosada, Estados Unidos anunció una serie de medidas de apoyo económico directo a la Argentina, buscando estabilizar una economía que atraviesa un momento de “aguda iliquidez”. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reveló que Washington realizó una compra directa de pesos argentinos y selló un swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central.

Los anuncios llegaron tras cuatro días de reuniones “intensivas” en Washington con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo. Bessent elogió las “audaces reformas económicas” del gobierno de Javier Milei y su “prudente estrategia fiscal”, destacando que el éxito argentino es de “importancia sistémica” y un “interés estratégico” para Estados Unidos.

“Argentina enfrenta un momento de aguda iliquidez. La comunidad internacional –incluido el FMI– está unida detrás de Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar rápidamente. Y actuaremos”, afirmó Bessent en X (antes Twitter). Explicó que la compra directa de pesos busca dar respaldo y liquidez a la moneda local, mientras que el marco de swap permitirá reforzar las reservas del Banco Central y estabilizar el mercado cambiario.

El funcionario norteamericano aseguró que el Tesoro está preparado para tomar “cualquier medida excepcional que se justifique para proporcionar estabilidad a los mercados”. También resaltó el apoyo del presidente Donald Trump al gobierno libertario, afirmando que empresarios estadounidenses están “ansiosos por unir más estrechamente las economías estadounidense y argentina”.

“La administración Trump es decidida en su apoyo a los aliados de Estados Unidos”, subrayó Bessent, al tiempo que celebró el “amplio consenso político” que, según dijo, Milei logró en la segunda mitad de su mandato.

Por último, confirmó que Donald Trump y Javier Milei se reunirán el 14 de octubre, y que volverá a verse con Caputo durante las Reuniones Anuales del FMI. “Argentina es un aliado sistémicamente importante y todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, cerró el funcionario.