Crece el escándalo: Diputados autorizó allanar el despacho de Espert

Por pedido del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, la Cámara de Diputados autorizó este miércoles las medidas de prueba pedidas para allanar el domicilio y oficinas del diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert, quien está imputado por lavado de dinero a raíz del financiamiento recibido por el empresario narco Fred Machado.

La otra novedad de la jornada fue el hallazgo de un contrato entre Machado y Espert por un millón de dólares.

Inmunidad

A raíz de la ley de fueros, que le da inmunidad a los funcionarios electos por el voto popular, la Justicia no tiene facultades para allanar, registrar o secuestrar elementos del domicilio particular o despacho de cualquier legislador, a menos que la Cámara a la que pertenece lo autorice expresamente.

“No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”, señala la ley de fueros.

A mano alzada, el pleno de la Cámara aprobó constituirse en comisión y luego aprobó las medidas de prueba solicitadas por Mirabelli, con 215 votos afirmativos y tres abstenciones.

Debido a su implicación en el narco escándalo y las presiones recibidas tanto de la oposición como, fundamentalmente, del propio oficialismo, Espert debió renunciar a la candidatura para renovar su banca en la Cámara de Diputados, por lo que la lista que encabezaba por la provincia de Buenos Aires será liderada por Karen Reichardt.

Por efecto dominó, renunció también a presidir e integrar la comisión de Presupuesto y este miércoles le hizo llegar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un pedido de licencia hasta el 8 de diciembre.

Hasta que dicho pedido no sea tratado en una sesión ordinaria, Espert conservará los fueros y seguirá cobrando el sueldo de diputado nacional.

Según confesó el propio Espert, Machado le transfirió 200 mil dólares en enero del 2020, aunque explicó que no fue un aporte por la campaña electoral del 2019 que lo tuvo como candidato presidencial sino como adelanto de pago de un servicio de consultoría.

Con el correr de los días se supo que el contrato del economista libertario con Machado era por un total de un millón de dólares a pagar en cuotas, aunque se desconoce si Espert recibió la totalidad de ese monto.

La Justicia sospecha que Machado utilizó la campaña electoral de Espert como pantalla para lavar dinero del narcotráfico, y que el actual diputado recibió dinero a título personal como contraprestación por facilitarle ese negocio.

Un revelador contrato

Efectivos de la Policía Federal encontraron un contrato firmado en 2019 entre el diputado en uso de licencia José Luis Espert y Federico "Fred" Machado por 1.000.000 de dólares, durante un allanamiento.

El texto detalla pagos en cuotas de 100.000 dólares por servicios pactados entre el político y el empresario con supuestos vínculos con narcotraficantes, quien será extraditado a Estados Unidos. El documento se encontraba roto y manchado, pero fue reconstruido por la Policía, trascendió.

“El precio total que "EL COMITENTE" (Machado) se obliga a pagar "AL PRESTADOR" (Espert) por el trabajo encomendado asciende la suma de SUMA DE DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON (U$s 1.000.000) pagaderos de la siguiente forma: en nueve DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$s 100.000), en el acto de la suscripción de este contrato, sirviendo el presente del más eficaz recibo y carta de pago”, sostiene el texto.

Y agrega: "El saldo será abonado "AL PRESTADOR" (9) cuotas mensuales consecutivas e iguales de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$S 100.000) cada una, a partir del mes siguiente al de la suscripción de este convenio, comprometiéndose "EL COMITENTE" a hacer efectivo los pagos mediante transferencia bancaria".

"Las transferencias serán efectivas dentro de los primeros cinco días de cada mes. "EL COMITENTE" renuncia expresamente a alegar cualquier impedimento derivado de fuerza mayor caso fortuito o disposición estatal de la que resultare la imposibilidad de dar cumplimiento a los pagos en la especie de moneda pactada y toma a su cargo las consecuencias de tales eventos”, continúa.

Y señala también que “conociendo en su integridad las circunstancias del mercado, también renuncia expresa e irrevocablemente a invocar la teoría de la imprevisión”.

Machado, quien hasta el martes cumplía prisión domiciliaria en Viedma, provincia de Río Negro, de donde es oriundo, fue trasladado a un destacamento luego de que la Corte Suprema habilitara su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y fraude.

El pacto tenía una parte dedicada a posibles incumplimientos: "Para el caso de que el PRESTADOR no finalice el trabajo en el plazo establecido y no hubiere acuerdo en la prórroga del plazo facultará al COMITENTE a requerir al prestados a que de cumplimiento a su obligación dentro de los próximos (30) treinta días, vencidos los cuales sin que haya satisfecho su prestación quedará resuelto el contrato, pudiendo reclamar el comitente la devolución de las sumas entregadas y los daños y perjuicios ocasionados por la conducta de el prestador".

En este caso, según el propio Espert, no devolvió el dinero pese a que no había terminado el trabajo, pero se debió a una razón de fuerza mayor, que fue la pandemia.

Por último, el contrato establecía que ante cualquier controversia que pudiera surgir, las partes acordaban someterse a "la competencia de los Tribunales Ordinarios de New York, de los Estados Unidos de América".