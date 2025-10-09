Denuncias de robos: recuperaron herramientas, neumáticos y una moto

Herramientas de mano y eléctricas, bolsas de cemento, neumáticos, teléfonos celulares y una motocicleta Motomel 150 cc con sus números de identificación adulterados, fueron secuestrados en allanamientos realizados en viviendas situadas en la zona norte de la ciudad de San Luis.

Según informó la Policía de San Luis, los elementos incautados están relacionados a hechos delictivos cometidos en setiembre y que fueron recuperados por orden de la Unidad de Abordaje Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Alejandra Quiroga Nassivera.



“En base a diversas tareas investigativas y datos recabados por parte de los efectivos del Departamento Investigaciones, desde el Juzgado de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Agustina Dopazo Samper, se ordenaron los allanamientos, los cuales se realizaron en distintos domicilios y sectores del barrio AMEP.

Los elementos secuestrados fueron trasladados a una sede policial y serán exhibidos ante los damnificados para su reconocimiento.