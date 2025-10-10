El "rastrillado" que complica el tránsito en avenida del Fundador

La avenida del Fundador es intervenida para su repavimentación. El "rastrillado" ha causado molestias en los conductores. Foto: Municipalidad de San Luis.

La Municipalidad de San Luis concreta trabajos de repavimentación en la avenida del Fundador. Desde la Comuna, señalaron recientemente que se realizan distintas tareas que demandarán algunos días de trabajo hasta completar el fresado total de la superficie.



Si bien las acciones implican un avance al que nadie se opone, es cierto que el modo de efectuar las intervenciones ha ocasionado "dolores de cabeza" en miles de conductores. El "rastrillado", que está latente desde hace más de una semana, afecta a los vehículos y provoca dilaciones en el tráfico.



"Hissa aplicó un innovador método. El rastrillado para empezar la segunda etapa de pavimentación genera que los vehículos, en especial las motos, sufran las condiciones del terreno. En el sector del Puente Derivador hasta Laboratorios Puntanos, está el rastrillado. ¿A la espera de qué?", cuestionó un lector de El Diario.



Esta semana, trabajaron en el sector frente a SerBa. Y las tareas continúan. "Es un innovador método de reducción de velocidad del tránsito, porque por el momento no ha tenido accidentes graves", remarcó sarcásticamente el lector.



De acuerdo con las referencias oficiales, para la semana próxima está previsto el inicio de la repavimentación, que mantendrá el esquema de trabajo nocturno, con tareas que arrancan a las 21:00 y culminan a las 5:00 de la mañana.



Actualmente se puede transitar, pero en la noche se reduce la mitad de la calzada. Desde el Municipio le pidieron a la gente "precaución" porque la superficie "está fresada y puede afectar al tránsito".

