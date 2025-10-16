Un queso de San Luis fue elegido el mejor del país

Para darle sentido al nombre del tambo ubicado en El Descanso, un pequeño paraje entre Concarán y Villa Larca, un queso producido en "La alegría" logró el primer puesto en el Concurso Nacional de Quesos y Dulces de Leche que se realizó en Totoras, en Santa Fe. Un sardo de leche de cabra con pasta dura –de alto grado de estacionamiento- se consagró como el mejor del país con 99 sobre 100 puntos.

El aroma, el color y el gusto fueron los valores que encontró el jurado para otorgar el premio a la empresa puntana dirigida por Rodolfo Kelisek, un trabajador de 63 años que el año pasado participó del mismo concurso y obtuvo el segundo puesto.

En "La alegría" trabajan seis empleados más Estela Testa, la esposa de Rodolfo. “Producimos variedad de quesos, cuartirolos, semiduros. Hacemos muzarela, ricota, dulce de leche”, contó el productor.

La llegada del queso al certamen nacional se realizó con la asistencia técnica del INTI, que ayuda a pequeños productores a mejorar sus alimentos. En ese punto, Kelisek destacó la tarea de Cristian Quantin, especialista en desarrollo de cadenas agroindustriales de valor de la zona Cuyo.

“Los jueces vieron la forma, el aspecto exterior, el color uniforme, que no esté contaminado, que no tenga crecimiento de hongos por adentro. Este queso tenía alrededor de seis meses de estacionamiento”, sostuvo Quantin, quien agregó que el premio es fruto de años de trabajo en conjunto .

“La alegría” es un tambo caprino que tiene más de 250 cabras de origen suizo. Cuenta con una planta procesadora láctea, con pasteurización en línea y un tambo de cabras automático. “Es una planta modelo, en un predio donde tenemos hasta un restaurante”, dijo el empresario, nacido en Buenos Aires, ingeniero químico, ex metalúrgico, y radicado en San Luis hace cuatro años.