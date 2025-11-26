El clásico remate “Rústicos” le baja el martillo al 2025

La hacienda que estará a la venta en Claromecó, con el fondo del Atlántico, está compuesta por alrededor de 1.200 vientres paridos, preñados y sin servicio PC, MAS y generales. La subasta será efectuada por el equipo comercial de Alfredo S. Mondino y será transmitida, a partir de las 14:00, por Canal Rural para todo el país.

“Vamos a estar todos desde Claromecó, donde también vamos a hacer el Faenar TV, invernada y cría por la mañana, y por la tarde los tremendos vientres de Rústicos, con 90 y 120 días de plazo. Así que esperamos que nos acompañen”, invitó Roberto Mondino, quien como siempre estará a cargo del martillo.

“Espero que, como dice nuestro presidente, los productores ‘la vean’, porque va a ser una de las pocas chances que quedan para adquirir un vientre. Vamos a dar flete gratis, vamos a dar plazo importante, así que es una oportunidad que no pueden dejar pasar”, anticipó Sergio Amuchategui (fundador de Rústicos) sobre el quinto y último remate de este 2025: el “Especial de fin de Año”.

El área de prensa de Rústicos indicó que la mejor difusión que podía tener este evento que se desarrollará en una carpa montada en plena playa claromequense, fue el remate “Especial Destete de Primavera”, que se concretó el último miércoles en la Sociedad Rural de Tres Arroyos y en el que una oferta compuesta por una verdadera exposición de terneros tuvo un excelente resultado.

“Las madres de esos tremendos terneros, de genética probada y medida, son las que vamos a vender este viernes. Los tuvieron en la pista y en la pantalla, ese el producto que producen los vientres de los criadores de los integrantes de Rústicos”, aseguró el consignatario, mentor del sello ganadero.

“Es un remate muy importante para nosotros, porque estamos empezando a cerrar el año con una oferta de vientres muy importante en calidad y cantidad, ya sea preñados, paridos y para futuras madres, negro y colorado, con todas las firmas que forman Rústicos, más invitados”, aportó Sergio Amuchategui.

Especial de corazón

El último remate del año de Rústicos será un remate desde lo emocional muy especial. “Venimos con muchos golpes, con la pérdida del querido Negro Mondino, a quien se lo extraña muchísimo; y hace poco la de un compañero de trabajo de la firma, el ‘Melli’, que también era una persona muy querida por los integrantes de Rústicos porque le encantaba venir a Claromecó”, explicó Amuchategui.

A la carga emocional se le suma otro acontecimiento significativo: será el último remate al que asistirá Alfonso Bustillo en representación de la Asociación Argentina de Angus como su presidente. “Se termina la gestión de Alfonso, con la particularidad de que su presidencia la había estrenado en Claromecó, hace cuatro años. Y el fin de su segundo período coincide otra vez con el ‘Especial de Fin de Año’ de Rústicos. Así que le armaremos también una fiesta de despedida”.

“Cantidad, calidad, plazo, emoción y un momento ganadero extraordinario. Todo listo entonces para un nuevo remate de Rústicos, el quinto y último de este 2025, y que tendrá mar de fondo”, resaltaron desde la organización.