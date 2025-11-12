Ganadería: en Rauch y por TV, rematarán 7.500 cabezas

Miles de vacunos desarrollados en diversos campos de centro-oeste del país, estarán a la venta, este jueves, en otro gran remate televisado organizado por la firma “Alfredo S. Mondino Hacienda-Cereales”.

La cita es a partir de las 10:00 y el escenario en el que sonará con insistencia el martillo, en la comercialización de 7.500 cabezas, será el Salón Irun Eventos situado en la localidad bonaerense de Rauch.

Para los productores que residen en otras regiones alejadas de la pampa húmeda o fuera de las fronteras de la Argentina, que están interesados en fortalecer su hacienda, podrán sumarse la subasta a través de la transmisión especial que hará el Canal Rural.

“Se trata de hacienda destetada -de abril a marzo-, pesadita, bien de invernada y recriada en campos naturales”, precisó Baltazar Sánchez, que junto a Nicolás Fernández Pego tienen la representación de la consignataria Mondino, en Rauch.

Este segundo remate anual en esta localidad (y el sexto bajo el martillo de Mondino), comenzará con FaenarTV y vaca vacía, en tanto que a las 14:00 largará la subasta de gordo, invernada y cría. Entre este grupo, habrá 1200 cabezas de la representación en Rauch, repartidas en 12 lotes.

En una rápida lectura de los diferentes lotes que estarán a la venta se puede observar que fueron preparados para su comercialización en establecimientos de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Mendoza. En lo que respecta a San Luis, pertenecen a productores de Unión, Fortín El Patria, Arizona y Buena Esperanza, entre otras localidades.

El viernes, en Buena Esperanza

Cumplido con el encuentro en Rauch, la agenda de remates de “Alfredo S. Mondino” proseguirá este viernes en el complejo que la firma tiene en la localidad de Buena Esperanza, en el sur de la provincia de San Luis.

A partir de las 10:00, se cumplirá con una nueva “Feria Mensual” que será bajo las modalidades de “remate físico o vía streaming, a través de elrural.com”.