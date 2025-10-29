Por TV y desde un lugar con mucha identidad gaucha, Mondino rematará 10.000 vacunos

La subasta de 900 cabezas en San Antonio de Areco será histórica.

La consignataria Alfredo S. Mondino (hacienda-cereales) se prepara para vivir este viernes 31 de octubre, a partir de las 10:00, un día al que consideran histórico. Por primera vez realizarán desde San Antonio de Areco un remate televisado (será emitido por el Canal Rural) y que comprenderá la venta de 10 mil cabezas de vacunos, “para todos los gustos”, según destacan.

“El que quiera comprar no se puede perder este día”, expresó el martillero Pedro Althaparro que es el responsable comercial de la subasta que se llevará a cabo en la “Matera del Parque Criollo” del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, en la ciudad bonaerense.

Quienes están dedicados a la producción ganadera, a través de la señal televisiva podrán acceder a esta masiva venta de ganado bovino que llegará a toda la Argentina y a países vecinos.

“Habrá unos lotes bárbaros tanto para faena como para invernada y un grupo espectacular de vacas”, apuntó Althaparro, quien en el promocional de la invitación para la subasta televisiva también anunció la comercialización de caballos que están preparados para esparcimiento familiar o para realizar tareas de estancia.

Horarios del remate televisado y detalles de la oferta de vacunos

-10:00: FaenarTV, con la venta de 3200 cabezas

-14:00: remate de 5800 cabezas de invernada y cría de las razas Angus, Hereford y mestizos.

1.000 novillos

1.300 vacas entre gordas y vacías

850 vaquillonas gordas

45 toros para faenar

3.000 terneros y novillos

1.350 terneras y vaquillonas

1.100 terneros y terneras

1.100 terneros y terneras a término

Vientres

200 vaquillonas para entorar

100 vaquillonas preñadas

100 vacas preñadas

350 entre vaquillonas y vacas paridas.

Próximo remate

El 07 de noviembre se llevará a cabo la Feria Mensual “Villa Huidobro”, en el sur de Córdoba. Estarán a la venta gordo, invernada y cría.

La agenda se abrirá a las 10:00y se podrá seguir por streaming en www.elrural.com