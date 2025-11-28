Los reproductores de “El Porvenir” brillaron en la pista de ventas de Ganadera del Sur

“Para nosotros es la fecha del año. Es el día en que ponemos a consideración de la familia del campo, todo el trabajo y el esfuerzo que en esta temporada se hizo en cabañas El Porvenir”, sintetizó Juan Pablo Macagno, en la apertura del 16° Remate Anual de Reproductores desarrollados por este establecimiento y por otros cabañeros especialmente invitados. La subasta se llevó a cabo en las instalaciones de Ganadera del Sur, cuyos directivos y profesionales se encargaron de ponerle ritmo a las ventas.

Las palabras de Macagno tuvieron una fuerte carga emotiva, porque es el heredero de la cabaña que creó su padre Rubén Macagno e impulsor de este tradicional encuentro. Por ello, su recuerdo estuvo presente en los discursos y en la entrega de reconocimientos.

“Esto es muy familiar y estamos muy orgullosos de los reproductores que traemos”, añadió Juan Pablo Macagno en ocasión de otorgarle un presente, “bien casero”, a Fabián Otero, que en pocos días se convertirá en vicepresidente de la Asociación Argentina de Angus.

En esa ocasión y como invitados especiales, acompañaron a la cita de “El Porvenir” las cabañas “Caldenes”, “Los Algarrobos”. Don Bernardo, “María Isabel” y “Villa María” (Buenos Aires), que con su presencia “están aportando sangre nueva”, destacaron desde la organización.

Toros y vaquillonas de las razas Angus, Hereford, Brangus y Braford se lucieron en la pista del predio situado en la zona sur de la ciudad de San Luis. “Hoy gana el que compra, no el que vende”, expresó el martillero mientras se producía el desfile del ganado y bien fuerte se escuchaba el contagiante “…quién da más…”.

“Toda la gente que ha comprado en este remate de El Porvenir han quedado muy conformes y manifiestan tener muy buenos resultados con los productores”, recalcó frente a la tribuna Muse Abdallah, director general de Ganadera del Sur.

“Rubén (Macagno) hacía las cosas muy bien y los chicos la continúan de gran forma. Estamos ante genética reconocida y aprobaba”, sostuvo Otero al dirigirse a los productores y compradores.

En el contexto del 16° Remate Anual de Reproductores de Cabañas “El Porvenir y otras cabañas invitadas”, la consignataria anfitriona continuó con su calendario. En esta ocasión antes y después del remate especial, puso a la venta más de 1500 cabezas de cría e invernada.





Fotos. gentileza Ganadera del Sur