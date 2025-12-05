La “Expo Toro” y el remate de hacienda acaparan la atención en Quines

Este viernes bien temprano, como la mayoría de las actividades de campo, se cumplió con la admisión de hacienda para la “19 edición de la Expo Toro del Norte de San Luis”, que este sábado se llevará a cabo en las instalaciones de la Sociedad Rural del Norte con sede en Quines. El remate estará a cargo de la consignataria Ganadera del Sur, tradicional protagonista de esta fiesta.

“La genética que se trae es de punta. Pertenece a cabañas que han participado en las mejores exposiciones del país y que saben del potencial de San Luis”, expresó con entusiasmo Hugo Díaz Flores, presidente de la Rural del Norte Puntano mientras se empezaban a desarrollar los preparativos para la clasificación y consagración de campeones.

Mañana, a las 10:30, se realizará el remate de animales de granja y a las 14:30, la subasta principal bajo “el martillo” de los profesionales de Ganadera del Sur. También está previsto el acto inaugural con los tradicionales discursos.

Díaz Flores confió que hay muy buenas expectativas por esta nueva edición de la muestra del norte puntano por la “impresión genética que caracteriza a los terneros que salen del departamento (Ayacucho)”.

Las cabañas que le ponen el rótulo de nacional y regional a la “Expo Toro” con sede en Quines son: María Pilar, Don Dardo, San Juan, Río Quines, Bajo Fértil, Ma Da Gu, Don Luciano y La Belta.

La hacienda que se comercializará incluirá Angus, Hereford, Limangus, Braford y Brangus.

Además de la recorrida por los corrales para apreciar el ganado que estará a la venta, la organización ha dispuesto un sector para los puestos de comidas.