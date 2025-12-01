Con valores satisfactorios se desarrolló el “remate playero” de Rústicos

Los 1.880 vientres que se comercializaron con éxito en el remate “Especial de Fin de Año” de Rústicos pasarán a robustecer la genética de distintos establecimientos ganaderos de todo el país. La carpa que se montó en la playa atlántica de Claromecó (provincia de Buenos Aires) fue escenario de una jornada con un microclima de buenos negocios, que se desarrolló bajo el ágil martillo de la consignataria “Alfredo S. Mondino”.

Participaron 17 productores y se comercializaron vaquillonas sin servicio, recién preñadas, vaquillonas de otoño, vacas nuevas, usadas, con cría, vientres PC, MAS preñadas y generales, que pasarán a robustecer la genética de distintos establecimientos ganaderos de todo el país.

“Creo que fue un buen remate, ordenado, sólido, y que hicieron negocio las dos partes. Porque el que compró, compró bien, y el que vendió, vendió bien”. Este balance corresponde a Roberto Mondino que, junto a Pedro Althaparro y Julián Bicondoa, le pusieron ritmo a las operaciones de comercialización de hacienda que dejaron “valores satisfactorios y en varios lotes muy destacados”, destacó La Voz del Pueblo, que cubrió este encuentro, que también estuvo cargado de emociones y reconocimientos.

El éxito que coronó la subasta se sustentó en la calidad de la hacienda, el flete gratis que se ofreció y muy buen plazo de pago. “Hoy se agilizó la venta con el plazo, con el flete gratis, con unas haciendas con una genética bárbara. Pero no está fácil vender el vientre cuando hay que esperarlo tanto tiempo. Lo vemos en todos los remates nuestros. Falta que aparezcan los bancos con financiación. Hoy la dio el productor”, analizó y acotó Roberto Mondino.

Otra de las patas de la importancia del resultado de este remate que llegó a todo el país, a través del Canal Rural, es que estos ejemplares, de excelente genética, fueron adquiridos por productores de las provincias de San Luis (Cuyo), La Pampa, Mendoza y Córdoba.

Rústicos, con Sergio Amuchategui a la cabeza, se encargó de organizar el evento. “Me queda una buena sensación, era muchísima hacienda, con categorías que por cuestan más, pero defendimos bien el remate, lote a lote siempre, para poder poner en valor todo el laburo de los criadores. Son remates distintos, cuando el volumen excede lo de una venta normal, ahí es cuando se ve el equipo, los amigos y los clientes. Y yo estoy muy contento por eso”, resumió el productor anfitrión.

Satisfacción compartida

La alegría de Amuchategui se fortaleció con el resumen de la subasta en boca de los propios cabañeros

Leo Díaz, de cabaña El Rosario, dijo: “Hace meses que vengo diciendo que un vientre parido tendría que estar valiendo entre 800 y 1000 kg de ternero, y hoy se dio. Es decir que la ganadería empieza a consolidarse. Ya veníamos viendo el precio de un ternero alto, el precio de un novillo también alto, pero el vientre todavía no acompañaba. Bueno, acá en Claromecó empezó a acompañar”.

Federico Vizzolini, de cabaña Arandú, aportó: “Nosotros estamos muy contentos, este remate de fin de año siempre nos trae sorpresas. Superamos los números que teníamos calculado. Con la familia sacamos un presupuesto y gracias a Dios seguimos errándole: estuvimos entre un 25 y un 30% arriba de la cuenta que habíamos hecho” sobre los 800 vientres que vendió.

Última salida a escena y la emoción

En pocos días más, Alfonso Bustillo dejará la presidencia de la Asociación Argentina de Angus. Por esas cosas del destino, hace cuatro años, en Claromecó, el dirigente hacía su primera aparición en la tribuna de ventas, cumpliendo esta función.

Ahora, la historia cambió. En la carpa de Claromecó empezó a despedirse del importante cargo.

En homenaje y reconocimiento a su labor, se proyectó un emotivo video con distintos momentos de su gestión y de su relación con Alfredo S. Mondino y Rústicos.

“Lo que ha hecho Rústicos fue sembrar una semilla de lo que se puede hacer con la ganadería al trabajar en conjunto, y donde la genética tiene un peso enorme. Con Rústicos empezó a verse que comprar o vender animales de pedigree o puros controlados era un camino para mejorar. Y sin duda sembró una semilla porque vemos remates del formato de Rústicos por distintas partes”, reflexionó Bustillo.

Fuentes: Consignataria Alfredo S. Mondino y diario La Voz del Pueblo