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Estrenos de cine

Después de "Michael", terror, política y una animación

Las novedades en la cartelera son la segunda parte de "El bufón", una thriller sobre un asesor de Putin y el amor entre un rey y una princesa. 

Por redacción
| Hace 4 horas

Tras el buen inicio de “Micheal”, la biopic de Michael Jackson que tuvo su preestreno el miércoles, los cines de San Luis anunciaron tres novedades para el jueves 23: “El bufón 2”, “El mago del Kremlin” y “La princesa y la flor mágica”; es decir terror, comedia política y animación.

 

 

La variedad de géneros convierten a la cartelera a una posibilidad de diversión para todos. La segunda parte del personaje de terror trash transcurre en la noche de Halloween y muestra a una joven ilusionista que se enfrenta a su prueba más letal cuando cruza su camino con el sonriente payaso.

 

 

Como en la primera parte, el bufón es un asesino que convierte trucos y juegos en trampas mortales y que hace de cada ilusión un engaño.

 

 

Aunque trata un tema eminentemente soviético, “El mago del Kremlin” es un thriller político francés que tiene como protagonista a un joven cineasta ruso que se convierte en un asesor de Vladimir Putin apenas llega al poder en Rusia.

 

 

Finalmente, los más chicos también tienen su tiempo en el cine con una animación basada en un cuento checoslovaco adaptado por la industria estadounidense. Es la historia de un rey que quiere casarse con una princesa a la que conoce solo por un retrato y a la que intentará enamorar cuando vaya a su castillo disfrazo de jardinero.

 

 

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