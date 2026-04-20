"Los abuelos de la nada" vienen a terminar con la tristeza de la ciudad

Los memoriosos del rock puntano no recuerdan una visita de “Los abuelos de la nada” a la provincia, en ninguna de sus múltiples formaciones. Ni la primigenia, con un Miguel Abuelo muy joven antes de emprender el exilio; ni la del regreso –la más exitosa- con un joven Andrés Calamaro en los teclados que musicalizaba la primavera democrática; ni la posterior, con el líder en sus últimos años de vida y un grupo de nuevos integrantes que consiguió el éxito de “Cosas mías”; ni las que se sucedieron tras la muerte de Abuelo, con su hijo Gato Azul Peralta como sucesor.

Es por eso que la llegada de la banda el miércoles 22 a la sala Hugo del Carril será un momento muy especial para los muchos puntanos que siguen a la agrupación y habían perdido un poco las esperanzas de verlos alguna vez en vivo. “Estamos al tanto de la expectativa de la gente por encontrarse con los temas que los marcaron durante toda la vida y nosotros también tenemos muchas ganas de ir”, dijo Julio Morales, el percusionista del grupo.

Morales ingresó a la formación en 2024, en la nueva etapa comandada por Gato y por el estupendo guitarrista Gringui Herrera, quien fue parte de “Los abuelos…” en la década del 80 y grabó el icónico disco en vivo en el teatro Opera antes de convertirse durante años en guitarrista de Calamaro y Fito Páez.

Además de Herrera, Gato convocó para la nueva reencarnación a músicos reconocidos como Morales, Diego Ortells, Gerardo Tuccini y la corista Gabriela Marinescu, quien con su tono de voz le da un color especial a los clásicos de los 80.

La histórica llegada de “Los abuelos de la nada” a San Luis es parte de la nueva idea de la banda de salir de gira por todo el país. El fin de semana estuvieron en Bahía Blanca, a teatro lleno, y el show puntano es el primero de una seguidilla de recitales que darán en Cuyo. Los tickets se consiguen por entradaweb a 30 mil pesos.

“Estamos con una agenda muy nutrida hasta mitad de año”, señaló Morales, quien al ser uno de los últimos ingresos al grupo asegura que tiene que paagar el derecho de piso y atender a la prensa durante toda la gira.





Percusionista y corista, la participación de Julio en la banda tiene una fuerte presencia en el plano musical, que sigue los pasos del mítico fundador. “Miguel no solo cantaba, también tocaba la percusión y la daba mucha importancia a la cuestión rítmica en sus composiciones”, agregó.

El recital puntano será un repaso por la “monumental” discografía que tiene el grupo, un reservorio de canciones a los que Morales cada vez que las interpreta o las escucha le encuentra “más cositas, más magia”. Eso lo lleva a concluir que en “el universo de Los abuelos de la nada todavía hay mucha información que quedó dando vueltas”.



El 21 de marzo, cuando se cumplieron 80 años del nacimiento de Miguel Abuelo, el grupo hizo un recital muy caliente en el Centro Cultural Ricardo Rojas en Buenos Aires con un repertorio que repite en la gira. En ese show, como en el resto de las presentaciones, la banda se encuentra con espectadores cercanos a los 70 años y otros que no llegan a los 20, lo que reafirma la idea supuesta desde un principio sobre que la música del grupo “atraviesa generaciones”.



“Nosotros somos el antimarketing –sostuvo Morales-, porque nada de lo que hacemos lo establecemos por la fuerza o por la repetición en los medios o en las redes sociales. Nuestra música llega solo por la cultura musical de los seguidores y de la banda. A eso lo aprendí cuando iba a verlos como público”.

La consigna de la nueva etapa es mantenerse “siempre en movimiento” y priorizar los momentos, según expresó el percusionista. Por ahora, el plan es tocar en la mayor cantidad de provincias posibles, recibir el cariño de la gente y, cuando la espuma haya bajado un poco, mostrar algunos temas nuevos y encarar una grabación.