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Muestra "Atemporal"

El arte sin tiempo, la cultura permanente

Desde el jueves y hasta el 7 de mayo, antiguedades, las obras de dos artistas plásticas y la colección del inolvidable escultor Alfredo Calderón Battini estarán expuestas en una segunda edición que va por más.

Por redacción
| Hace 20 horas

La segunda edición de la muestra “Temporal”, muy exitosa en su primera versión del año pasado, comenzará el jueves y se extenderá hasta el 7 de mayo en distintas salas del Centro Cultural Puente Blanco. Arte contemporáneo y patrimonio histórico serán parte de la exposición que tendrá pintura, escultura, literatura y piezas de colección.

 

 

La intención de los organizadores, encabezados por Gabriela Nostray, responsable del anticuario Vía antigua, es que los visitantes lleguen a una muestra que trascienda lo expositivo “para convertirse en un recorrido emocional y cultural”.

 

 

Las artistas plásticas Teresa Guiñazú y Alejandra Etcheverry y la escritora Lis Claverie serán los nombres más destacados de una muestra que tendrá además la Colección Calderón Battini, en un homenaje póstumo al célebre escultor puntano que falleció en 2022, y la presencia de Carmen Moreno, referente del arte realeggza.

 

 

Durante la exposición habrá diversas actividades complementarias, como actuaciones de San Luis Lírica –que abrirá y cerrará la muestra-, visitas guiadas y otras manifestaciones que tiene el objetivo de “acercar al público a diversas manifestaciones artísticas y fomentar el encuentro intergeneracional”.

 

 

En la muestra habrá stands de la librería Yenny, de la Alianza Francesa de San Luis y de Vía Antigua.

 

 

La entrada para todas las actividades será libre y gratuita.

 

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