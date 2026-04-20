El arte sin tiempo, la cultura permanente
Desde el jueves y hasta el 7 de mayo, antiguedades, las obras de dos artistas plásticas y la colección del inolvidable escultor Alfredo Calderón Battini estarán expuestas en una segunda edición que va por más.
La segunda edición de la muestra “Temporal”, muy exitosa en su primera versión del año pasado, comenzará el jueves y se extenderá hasta el 7 de mayo en distintas salas del Centro Cultural Puente Blanco. Arte contemporáneo y patrimonio histórico serán parte de la exposición que tendrá pintura, escultura, literatura y piezas de colección.
La intención de los organizadores, encabezados por Gabriela Nostray, responsable del anticuario Vía antigua, es que los visitantes lleguen a una muestra que trascienda lo expositivo “para convertirse en un recorrido emocional y cultural”.
Las artistas plásticas Teresa Guiñazú y Alejandra Etcheverry y la escritora Lis Claverie serán los nombres más destacados de una muestra que tendrá además la Colección Calderón Battini, en un homenaje póstumo al célebre escultor puntano que falleció en 2022, y la presencia de Carmen Moreno, referente del arte realeggza.
Durante la exposición habrá diversas actividades complementarias, como actuaciones de San Luis Lírica –que abrirá y cerrará la muestra-, visitas guiadas y otras manifestaciones que tiene el objetivo de “acercar al público a diversas manifestaciones artísticas y fomentar el encuentro intergeneracional”.
En la muestra habrá stands de la librería Yenny, de la Alianza Francesa de San Luis y de Vía Antigua.
La entrada para todas las actividades será libre y gratuita.
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