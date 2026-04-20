Conexiones teatrales con un oceáno de por medio

El viaje que Daiana Calabrese, directora teatral y gestora cultural de la provincia, hizo por una semana a España podría tener repercusión en el Festival Internacional de la palabra en escena, que este año celebrará su decima segunda edición. La vinculación que la teatrera hizo con colegas de la península abre esa posibilidad.

Daiana realizó el viaje gracias a una beca de Movilidad Internacional para la actividad en el Quehacer Teatral otorgada por del Instituto Nacional de Teatro. Fue una de las 10 artistas de todo el país seleccionada y pasó una semana en Gijón, Asturias, donde participó en la 35° edición de Festival ETEN 2026,

“En la feria participaron alrededor de 800 productoras y programadoras de distintos puntos de Europa”, agregó.

“Ese encuentro de artes escénicas para las infancias y las familias es uno de los más importante de España y concentra propuestas que abordan múltiples lenguajes escénicos como el teatro, circo, danza, títeres, teatro de objetos, musical, clown, documental e instalaciones, tanto en salas como en espacios no convencionales”, sostuvo Calabrese a su regreso.

El festival tuvo 28 espacios escénicos distribuidos en toda la ciudad y la puntana asistió a una amplia diversidad de actividades, desde espectáculos a intervenciones urbanas; y de exposicione a rondas de negocios. “En la feria participaron alrededor de 800 productoras y programadoras de distintos puntos de Europa”, agregó.

El festival internacional de la palabra en escena se desarrollará este año del 4 al 20 de junio. El 5 abril cerró la convocatoria para los espectáculos y ahora el comité de selección, con Calabrese a la cabeza, está en proceso de evaluar las propuestas.

Calabrese participó en España calidad de productora internacional y accedió “de manera prioritaria” a las distintas instancias, lo que le permitió “fortalecer vínculos directos con programadoras, festivales y redes internacionales”.

“Este posicionamiento –dijo la directora- facilitó la apertura de nuevas posibilidades de cooperación y contribuyen a la construcción de puentes entre el campo escénico argentino y europeo”.

Pero la tarea de Daiana fue más activa que la de una simple observadora del encuentro. En su estadía dictó un seminario titulado “Producción y gestión en las artes escénicas alternativas”, donde brindó un recorrido conceptual y práctico que brindó herramientas para la gestión, producción y sostenibilidad de proyectos escénicos independientes.

“Esta experiencia no solo fortaleció mi práctica profesional, sino que también contribuyó a la visibilización de las artes escénicas argentinas en el ámbito internacional”, dijo la artista que en su estancia española vio 64 espectáculos, “lo que me permitió ampliar significativamente el conocimiento sobre las tendencias actuales de las artes escénicas para las infancias en Europa”.