"Michael" baila y canta en las salas de la provincia

Hace ya un par de semanas, los cines de todo el país implementaron los miércoles como el día del preestreno de una película que presumen exitosa. Con eso, le dan un día más de cartel a la producción en su primera semana de exhibición –que es el termómetro que mide su continuidad- y generan una expectativa especial con los espectadores.

Con esa metodología el miércoles 22 de abril llega a las salas de San Luis “Michael”, la biopic de Michael Jackson con Jaafar Jackson, sobrino del rey del pop, en el papel protagónico y la misma producción que ya conocoe de éxitos en biografías de cantantes. Es la misma que estuvo detrás de “Rapsodia bohemia”, sobre la vida de Freddie Mercury.

Tanto en San Luis como en Villa Mercedes se establecieron días de venta anticipadas de entradas que tuvieron buena aceptación por parte de los espectadores. Lo mismo sucede con “El diablo se viste a la moda 2”, el preestreno del miércoles de la semana que viene.

La película se verá en Cines Fénix de Villa Mercedes a las 19:50 en su versión en castellano y 22:30 subtitulada; en tanto que en Cinemacenter la versión en castellano se verá a las 20 y a las 22:30 y la subtitulada a las 21:40.

En la producción se cuenta la vida de Jackson más allá de la música con un recorrido por su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en un artista visionario.

Aunque tiene mucho de su vida por fuera del escenario, los primeros cuestionamientos llegaron por la forma liviana en que describe las gravísimas acusaciones que pesaron en su contra sobre el abuso sexual infantil por el que fue juzgado y absuelto.