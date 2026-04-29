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El día del jazz inunda la provincia de sonidos libres

En el Centro Cultural Puente Blanco, doce bandas animan la tercera edición de un festival que sigue en crecimiento. Habrá músicos de San Luis, Mendoza y San Juan. En Villa Mercedes y Merlo, hay otros conciertos. 

Por redacción
| Hace 2 horas
Tito Oliva, prócer sanjuanino que trae su música a la provincia para celebrar un día en plena libertad.

Las dos salas del Centro Cultural Puente Blanco se llenarán de jazz de modo simultáneo para la celebración del Jazz Day, una jornada instituida por la UNESCO que tiene su réplica en todo el mundo. De hecho, en San Luis habrá reuniones de músicos dedicados al género en las tres ciudades más pobladas de la provincia.

 

 

Doce bandas formarán la grilla oficial del festival sanluiseño, con una variedad estilística que va del moderno de Lona Syndicate, Frutillaz y Luzza Jazz band; al clásico de Diego Sola jazz Group, Fernando Guzmán Trío y Maher-Remedi-Oroná; al swing de Vamoviendo; al free de Maciaz dúo; al handpan solitario de Nahuel Púa.

 

 

A ellos se sumarán un momento especial en el que habrá un homenaje a Sergio Muriel, el notable pianista que falleció el año pasado por parte de "San Luis Jazz project"; y las prestigiosas visitas de otras provincias: Tito Oliva, prócer eterno del jazz sanjuanino, y “La banda del condado”, de Mendoza.

 

 

Será la tercera vez que bajo la producción de “Jfproducciones”, el día del jazz tenga un show extenso y de muy buen gusto en San Luis. La música comenzará a sonar libremente a partir de las 20:30 y los grupos alternarán entre la sala Berta Vidal y la Hugo del Carril. Las entradas anticipadas se consiguen en All right a 5 mil pesos, en la puerta costarán  10 mil y los menores de 18 años no abonarán.

 

 

En Villa Mercedes también habrá jazz con una ambientación especial realizada por la arquitecta Claudia Figueroa sobre la Casa de las Culturas. A partir de las 20 y con entrada gratuita, más de treinta músicos (entre los que están Marcelo Mazzarello, Rodi Risatti, Federico Olguín, “El Chulo” Medina, “Checho” De Battista, Carolina Centurión, Damaris Magallanes y muchos otros) harán volar su imaginación y sus acordes.

 

 

La sala Amigxs de Merlo será el escenario de la celebración en Merlo, donde hasta la semana pasada se realizó un festival internacional que demostró el interés del público por el género. John Böck, la Escuela B-Arte y Juan Pachi Besada serán los componentes de una grilla que busca continuar con el crecimiento del público.

 

 

 

 

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