Noche de cantantes puntanos en "Bienvenidos a ganar"

El miércoles fue una noche de puntanos en “Bienvenidos a ganar”, el concurso televisivo que se emite por Canal 9 de Buenos Aires. Dos artistas de la provincia, la solista Ariadna Romero y el dúo Sol y Fe, pasaron por el certamen con diferente suerte.

Ariadna, una joven que se hizo viral por el desafío de grabar un cover por día hasta que se hiciera famosa, tuvo una notable perfomance y pasó a la final, tras obtener cuatro votos positivos del jurado.



La joven, que se hizo conocida en la provincia por ser “la voz de la peatonal”, hizo una versión de “Con otra”, de su comprovinciana Eugenia Quevedo y consiguió el visto bueno de los evaluadores para seguir en el certamen.

Los otros puntanos que se presentaron son los reconocidos Sol y Fe, quienes tienen una amplia trayectoria en los concursos televisivos de canto. El dúo hizo “Volver a amar”, de Cristian Castro, una de la canciones que interpreta con frecuencia en sus recitales, pero no pudo conseguir el pase a la final del ciclo conducido por Hernán Drago.

Sin embargo, la agrupación tiene motivos de sobra para festejar, ya que el lunes 4 de mayo estrenará una nueva canción, grabada en la Casa de la Música.