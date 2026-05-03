Estudiantes no aflojó y cerró liderando el grupo de Boca

Estudiantes de La Plata le ganó 2-0 como visitante a Platense, por la novena fecha del Torneo Apertura, y consiguió terminar primero en la Zona A con 31 puntos escoltado por Boca, que tras vencer a Central Córdoba, por algunas horas había quedado en la cima.

Los autores de los goles fueron el mediocampista Alexis Castro y el delantero Lucas Alario, quienes convirtieron en el complemento.

La apertura del marcador llegó recién a los 25 minutos de la segunda mitad, cuando Castro definió muy cómodo dentro del área tras recibir una exquisita asistencia por parte del extremo colombiano Edwuin Cetré.

Luego de los ataques de los jugadores del “Calamar”, quienes buscaban llegar a la igualdad, el equipo de La Plata pudo liquidar el encuentro con el 2-0 definitivo a los 33 del complemento a través de Alario, que llegó a pescar la pelota en el área chica tras un desvío del defensor central Santiago Núñez.

De esta manera, Alario empieza a convertirse en una verdadera pesadilla para Platense, equipo al que también le había anotado en el Trofeo de Campeones que se disputó en diciembre del año pasado.

Con este resultado, Estudiantes logró terminar la primera fase en la cima de la Zona A con 31 puntos, solo uno más que Boca, que tuvo un sprint final tremendo en las últimas fechas.

Por esta razón es que el “Pincha”, que es el vigente campeón del fútbol argentino, disputará todos los partidos de los playoffs en condición de local a excepción de una eventual final, que se llevará a cabo en un estadio neutral.

Platense, por su parte, cerró una muy floja actuación en este Torneo Apertura, donde solo sumó 16 puntos y terminó lejos de la pelea por la clasificación a los playoffs.

Empató Unión

Unión de Santa Fe empató agónicamente 1-1 con Talleres de Córdoba, en condición de local y complicó su clasificación.

En el estadio 15 de Abril, el delantero brasileño Rick abrió el marcador para Talleres a los 18 minutos de juego mientras que Cristian Tarragona lo empató a los 50 del complemento.

Con este resultado, el equipo de Leonardo Carol Madelón llegó a los 21 puntos, se estancó en la octava posición y, en caso de que Defensa y Justicia venza a Gimnasia de Mendoza el lunes, quedará eliminado de los playoffs.

Por su parte, el equipo de Carlos Tevez alcanzó los 26 puntos y cierra la fase regular en el cuarto lugar. De momento, recibirá a Belgrano de Córdoba en los playoffs.

A los 18 minutos del primer tiempo, Rick abrió el marcador para el ´Matador´. Recortando de izquierda a derecha sobre el vértice del área, el delantero sacó un zapatazo con comba que se clavó en el ángulo diestro del arco del arquero Matías Mansilla.

Sobre el final, a los 50 minutos, Tarragona empató el encuentro para Unión. Tras un gran centro de Lautaro Vargas desde la derecha, el ex delantero de Talleres ingresó en soledad en el punto penal, le dio de primera y puso el 1-1 final.