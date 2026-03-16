Fácil victoria de Racing de Avellaneda, cayó "el Rojo" y golearon a San Lorenzo

Racing le ganó 2-0 sin despeinarse a Estudiantes de Rio Cuarto, en condición de local, y escaló a la sexta posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, el delantero Adrián Martínez marcó los dos goles de Racing, a los 10 y 48 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escala a la sexta posición de la Zona B con 15 puntos. En la próxima fecha, visitará a Belgrano de Córdoba el sábado a las 22.15 en el estadio Julio César Villagra.

Por su parte, el equipo dirigido interinamente por Gerardo Acuña se hunde en el fondo de la Zona B con 4 puntos y se asienta como el peor equipo de esta temporada. En la próxima fecha, recibirá a River el domingo a las 17.45 en el estadio Ciudad de Rio Cuarto.

Tropezón de San Lorenzo

"El Ciclón" fue goleado 5-2 por Defensa y Justicia, en condición de local, y cierra la fecha 11 fuera de los puestos de playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el estadio Pedro Bidegain, Elías Pereyra abrió el marcador al minuto de juego y el uruguayo Juan Gutiérrez amplió la ventaja a los 44 minutos. Ya en el complemento, el ´Halcón´ llegó al 3-0 con el tanto de Aaron Molinas de penal a los 20 minutos y Rodrigo Auzmendi descontó tan solo un minuto después.

Ya con Agustín Ladstatter expulsado a los 22 minutos, Defensa y Justicia aumentó el marcador con el gol de Agustín Hausch a los 30 minutos y, a falta de un minuto para el final, Auzmendi volvió a descontar. A los 50, David Barbona cerró la goleada.

Cundo iban 38 minutos del segundo período y el encuentro estaba 4-1 para la visita, el arquero del conjunto de Florencio Varela, Christopher Fiermarín, le atajó un penal a Alexis Cuello.

Con este resultado, Defensa y Justicia mantiene su invicto en este Torneo Apertura y escala a la tercera posición con 16 puntos. En la próxima fecha, recibirá a Unión de Santa Fe el sábado a las 17.45 en el estadio Norberto Tomaghello.

Por su parte, San Lorenzo acumula cuatro partidos sin ganar y se estancó en el noveno puesto con 13 puntos. En la próxima fecha, visitará el miércoles a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza desde las 19 .

Huracán no pudo con Aldosivi

"El Globito" podría quedar fuera de los playoffs en la finalización de esta fecha 11 tras empatar 0-0 con Aldosivi, en condición de visitante, y acumular su segundo partido sin victoria.

El equipo de Diego Martínez llegaba a este encuentro tras perder 2-1 con River el pasado jueves en el estadio Tomás Adolfo Ducó, resultado que lo dejó en la octava posición con 12 unidades.

Por su parte, el equipo de Guillermo Farre venía de empatar 1-1 con Atlético Tucumán el pasado miércoles en el estadio Monumental José Fierro, resultado que lo deja anteúltimo con 4 puntos.

Triunfo de "El Guapo"

Barracas Central sumó su segundo triunfo al hilo tras vencer 2-1 a Atlético Tucumán, en condición de local, en el marco de la fecha 11 de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El equipo de Ruben Darío Insua llegaba a este encuentro tras ganarle 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza el pasado miércoles en el estadio Bautista Gargantini, resultado que lo dejó en la octava posición con 12 unidades.

Por su parte, el equipo de Julio César Falcioni venía de empatar 1-1 con Aldosivi el pasado miércoles en el estadio Monumental José Fierro, resultado que lo deja décimotercero con 6 puntos.

Con este resultado, Barracas Central escaló a la sexta posición de la Zona B con 15 puntos. Por su parte, el ´Decano´ se mantiene en el décimotercer lugar con 6 puntos.

En la próxima fecha, Barracas Central visitará el lunes a las 21.15 a Huracán en el estadio Tomas Adolfo Duco mientras que Atlético Tucumán recibirá el viernes a Gimnasia La Plata a las 21 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Derrota de Independiente

Independiente no supo mantener la ventaja y perdió este lunes por 2-1 ante Instituto de Córdoba en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Monumental Presidente Perón.

El único gol del encuentro para el “Rojo” lo convirtió Matías Abaldo, a los 13 minutos del primer tiempo, mientras que para la “Gloria” anotaron Alex Luna, a los 14’, y Giuliano Cerato, a los 34.

Con este resultado, el conjunto de Avellaneda dejó pasar una gran chance de acercarse a los primeros puestos del Grupo A y quedó en la séptima posición con 14 puntos, previo al cruce ante Talleres de Córdoba, el próximo sábado desde las 20:00.

Por su parte, el cuadro cordobés se ubicó en la undécima plaza con 11 unidades y dejó atrás una racha de dos derrotas consecutivas frente a la “T” y Unión de Santa Fe. Ahora, visitará a Boca el domingo 22 de marzo a partir de las 20:00.