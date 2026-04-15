La esperanza, el envión y la convicción de un chico que levanta todo lo que se propone

Luego de una serie de entrenamientos en el Cenard que consideró “intensos y productivos”, el villamercedino Alvaro Matricardi Lewandowski está en Panamá, concentrado al cien por ciento en los Juegos Suramericanos de la Juventud. Por las actuaciones anteriores, por su capacidad de trabajo pero fundamentalmente por su conviccion mental, el joven levantador de pesas es una esperanza concreta de traer una medalla a la provincia.

Esa confianza se traduce también en las buenas sensaciones que le dejó su paso por el Centro de Alto Rendimiento deportivo nacional, donde compartió horas de trabajo con los 12 integrantes de la selección argentina de Halterofilia que estarán en Panamá.

“Voy a los Juegos con unas expectativas muy buenas. Siento que estoy en un momento muy positivo y quiero pelear el oro. Si no se da, de lo que estoy seguro es que al podio me voy a subir, voy a dejarlo todo y tratar de superarme. Dejar a la Argentina y a San Luis en lo más alto es mi mayor deseo”, dijo el joven a El Diario de la República.

Alvaro tiene 17 años y los objetivo muy claros. Tras ellos entrena de lunes a sábado a la tarde porque a la mañana va al colegio. A eso le suma turnos de kinesiología que mejoran su perfomance frente al peso.

El joven puntano participará en el torneo continental el miércoles 22 de abril a partir del mediodía y en la categoría de -65 kilos. El optimismo con el que llega a la compentencia se basa también en los resultados cercanos: en el último torneo que participó, el regional, alcanzó el récord nacional en envión al levantar 132 kilos.

Cuando habla de sus metas, Matricardi Lewandowski apunta al corto plazo, como los Juegos panameños, pero también al futuro: “Quiero estar en las Olimpiadas”, dice con una convicción inusual para un chico de su edad.

Pero como –metódico- sabe que todo tiene sus pasos, Alvaro se toma los Suramericanos con mucha seriedad y responsabilidad. “Esta competencia es muy importante para mí porque acá empieza el ciclo olímpico”.

Una de las cosas que más valora el joven villamercedino de su experiencia panameña es que podrá viajar con su entrenador personal, Andrés Yonzo, en el primer viaje internacional que tendrán juntos. El deportista manifestó su deseo de demostrar y demostrarse que el trabajo en conjunto que hacen desde hace años no es en vano.

“El objetivo está claro, pero para llegar a lo más alto, el equipo importa. Estoy en busca de sponsors y aliados que quieran sumarse a este proyecto y acompañarme en el podio”, dijo el joven que compartió campamento en el Cenard con Antonella Almaza Cusnaider, Luna Lupiañez Monton, Luciana Franzolini, Jael Romero, Lara Wallingre, Valentina Lugo, Nathaniel Villalba Pannunzio, Mauricio Mareco, Carlos Pintor, Román Talavera y Lionel Galarza, todos los integrantes de la selección.

“En este grupo ya hay chicos que cuentan con experiencia internacional y otros que tendrán la posibilidad de medirse con pares de la región por primera vez”, dijo Nicolás Solito, el entrenador principal del seleccionado.