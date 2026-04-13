Triunfazo de Talleres de Córdoba en Florencio Varela

Talleres de Córdoba escaló a la cuarta posición de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional tars ganarle 2-1 a Defensa y Justicia por la decimocuarta fecha.

En el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, el paraguayo Alexandro Maidana marcó los dos goles del ´Matador´, a los 15 minutos de juego y a los 16 del complemento. A los 34 descontó Ayrton Portillo para el ´Halcón´.

Con este resultado, el equipo de Carlos Tevez alcanza los 21 puntos y escala a la cuarta posición de la Zona A. En la próxima fecha, Talleres de Córdoba recibirá en el estadio Mario Alberto Kempes a Deportivo Riestra desde las 20.30 del domingo.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso se mantiene en 19 unidades pero bajó a la sexta posición de la Zona A. En la próxima fecha y con cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, Defensa y Justicia, visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el próximo sábado desde las 19.30, en un partido trascendental por la clasificación a los playoffs.

Lanús y un agónico triunfo

Lanús le ganó agónicamente 1-0 a Banfield, en condición de local, en el marco del “Clásico del Sur”.

En el estadio Néstor Díaz Pérez, el delantero colombiano Yoshan Valois marcó el único gol del partido a los 43 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino recortó a 11 partidos la diferencia que Banfield le saca en el historial, alcanza los 22 puntos y escala a la tercera posición de la Zona A. En la próxima fecha, Lanús visitará en el estadio Victor Antonio Legrottaglie a Gimnasia de Mendoza desde las 21.45 del lunes.

Por su parte, el equipo de Pedro Troglio se mantiene en 13 unidades pero bajó a la duodécima posición de la Zona B. En la siguiente jornada, según supo la Agencia Noticias Argentinas, Banfield recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Florencio Sola, el próximo lunes desde las 17.15.