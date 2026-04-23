Boca goleó, trepó a la cima y va por más

Boca le ganó por 4 a 0 a Defensa y Justicia en un partido en cuyo segundo tiempo tuvo largos momentos de gran fútbol y que disputaron en un estadio "Norberto Tomaghello" que contó con hinchada visitante, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2026.

Para el equipo de Claudio Ubeda convirtieron el delantero Milton Giménez, a los 23 minutos del primer tiempo, el mediocampista Alan Velasco, en 31 minutos de la segunda parte, y los delanteros Adam Bareiro, cuando iban 35 del complemento, y Miguel Merentiel, en el primer minuto de descuento.

Con el triunfo, el “Xeneize” sube a la punta de la zona A del Apertura, con 27 puntos y un partido más que Estudiantes, que tiene la misma cantidad de unidades, mientras que el equipo de Mariano Soso sumó su cuarta derrota consecutiva y salió de la zona de clasificación, con 19 unidades y ubicándose noveno.

En la próxima fecha, los dirigidos por Claudio Úbeda deberán visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que el “Halcón” de Florencio Varela jugará como visitante ante Gimnasia de Mendoza, siendo ambos partidos con fecha y hora a confirmar.