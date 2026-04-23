Basura, pobreza y las superadoras ideas de un concejal mercedino

Mientras el concejal villamercedino Lucas Sapino impulsa un proyecto para que quienes buscan comida en las bolsas de basura paguen una multa económica, las imágenes de gente que procura proporcionarse un tímido almuerzo entre los desechos se replican en la realidad y en las redes sociales.

El mismo día en que la provincia comentó entre la indignación y el humor la propuesta del edil mercedino, una familia entera fue fotografiada en un container en busca de algo de comida. La secuencia es cruel porque en las tres primeras fotos solo se ve a una mujer con sus dos hijos asomando a la basura. En la cuarta imagen aparece un hombre, aparentemente el padre, que no aparecía en las anteriores. Buscaba su subsistencia adentro del contenedor.

Fue en la esquina de Rivadavia y Tomás Jofré, en la vereda del club GEPU, con los carteles de Airbag como testigos mudos de una situación dolorosa de la siesta puntana.

La familia rodea el contenedor y para hacer más fácil la tarea del hombre colocó un cajón de manzanas como traba de la puerta. Una nena en el chocecito llora porque reclama atención pero también porque tiene hambre y el bebé en los brazos de su madre mira la suciedad del fondo del contenedor, acaso, como metáfora de su futuro.

Mientras tanto, el intendente Gastón Hissa presenta nuevos contenedores para que la gente remueva la basura con más estilo y Sapino insiste en que lo único que hace la pobreza es esparcir la suciedad hacia la pulcritud de su estrado.