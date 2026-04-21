Apertura de AFA: los equipos que podrían clasificar a los playoffs
Se conoció la agenda de partidos de una fecha clave, porque comienza a definirse la primera fase del campeonato local.
La fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará el próximo jueves 23, cuando Defensa y Justicia reciba a Boca, y será clave para definir a varios clasificados a los playoffs.
Los equipos que ya tienen la clasificación asegurada son Estudiantes de La Plata y Vélez en la Zona A, mientras que en la Zona B ya se clasificaron a la instancia de eliminación directa el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza, River y Argentinos Juniors.
En lo que respecta a la Zona A, los equipos que podrían asegurarse la clasificación en esta nueva fecha son Boca, Talleres de Córdoba, Lanús e Independiente.
Por otra parte, en la Zona B que podrían conseguirlo son Rosario Central, Belgrano de Córdoba, Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata.
El cronograma y horarios de la fecha 16
Jueves 23/4:
- Defensa y Justicia - Boca a las 20
Viernes 24/4:
- Deportivo Riestra - Independiente a las 17
- Lanús - Central Córdoba (SdE) a las 19:15
- Estudiantes de Río Cuarto - Rosario Central a las 19:15
- Racing - Barracas Central a las 21:30
- Platense - San Lorenzo a las 21:30
Sábado 25/4:
- Estudiantes de La Plata - Talleres de Córdoba a las 17
- Sarmiento - Tigre a las 19:15
- River - Aldosivi a las 21:30
Domingo 26/4:
- Independiente Rivadavia de Mendoza - Gimnasia de Mendoza a las 15
- Belgrano de Córdoba - Gimnasia y Esgrima La Plata a las 17:30
- Newell´s - Instituto de Córdoba a las 17:30
- Atlético Tucumán - Banfield a las 20
Lunes 27/4:
- Vélez - Unión de Santa Fe a las 18:45
- Huracán - Argentinos Juniors a las 21
Más Noticias