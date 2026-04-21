Apertura de AFA: los equipos que podrían clasificar a los playoffs

La fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará el próximo jueves 23, cuando Defensa y Justicia reciba a Boca, y será clave para definir a varios clasificados a los playoffs.

Los equipos que ya tienen la clasificación asegurada son Estudiantes de La Plata y Vélez en la Zona A, mientras que en la Zona B ya se clasificaron a la instancia de eliminación directa el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza, River y Argentinos Juniors.

En lo que respecta a la Zona A, los equipos que podrían asegurarse la clasificación en esta nueva fecha son Boca, Talleres de Córdoba, Lanús e Independiente.

Por otra parte, en la Zona B que podrían conseguirlo son Rosario Central, Belgrano de Córdoba, Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata.

El cronograma y horarios de la fecha 16

Jueves 23/4:

Defensa y Justicia - Boca a las 20

Viernes 24/4:

Deportivo Riestra - Independiente a las 17

Lanús - Central Córdoba (SdE) a las 19:15

Estudiantes de Río Cuarto - Rosario Central a las 19:15

Racing - Barracas Central a las 21:30

Platense - San Lorenzo a las 21:30

Sábado 25/4:

Estudiantes de La Plata - Talleres de Córdoba a las 17

Sarmiento - Tigre a las 19:15

River - Aldosivi a las 21:30

Domingo 26/4:

Independiente Rivadavia de Mendoza - Gimnasia de Mendoza a las 15

Belgrano de Córdoba - Gimnasia y Esgrima La Plata a las 17:30

Newell´s - Instituto de Córdoba a las 17:30

Atlético Tucumán - Banfield a las 20

Lunes 27/4: