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Fecha N° 16

Apertura de AFA: los equipos que podrían clasificar a los playoffs

Se conoció la agenda de partidos de una fecha clave, porque comienza a definirse la primera fase del campeonato local.

Por redacción
| Hace 4 horas

La fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará el próximo jueves 23, cuando Defensa y Justicia reciba a Boca, y será clave para definir a varios clasificados a los playoffs.

 

Los equipos que ya tienen la clasificación asegurada son Estudiantes de La Plata y Vélez en la Zona A, mientras que en la Zona B ya se clasificaron a la instancia de eliminación directa el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza, River y Argentinos Juniors.

 

En lo que respecta a la Zona A, los equipos que podrían asegurarse la clasificación en esta nueva fecha son Boca, Talleres de Córdoba, Lanús e Independiente.

 

Por otra parte, en la Zona B que podrían conseguirlo son Rosario Central, Belgrano de Córdoba, Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata.

 

El cronograma y horarios de la fecha 16

Jueves 23/4:

 

  • Defensa y Justicia - Boca a las 20

Viernes 24/4:

 

  • Deportivo Riestra - Independiente a las 17
  • Lanús - Central Córdoba (SdE) a las 19:15
  • Estudiantes de Río Cuarto - Rosario Central a las 19:15
  • Racing - Barracas Central a las 21:30
  • Platense - San Lorenzo a las 21:30

Sábado 25/4:

 

  • Estudiantes de La Plata - Talleres de Córdoba a las 17
  • Sarmiento - Tigre a las 19:15
  • River - Aldosivi a las 21:30

Domingo 26/4:

 

  • Independiente Rivadavia de Mendoza - Gimnasia de Mendoza a las 15
  • Belgrano de Córdoba - Gimnasia y Esgrima La Plata a las 17:30
  • Newell´s - Instituto de Córdoba a las 17:30
  • Atlético Tucumán - Banfield a las 20

Lunes 27/4:

 

  • Vélez - Unión de Santa Fe a las 18:45
  • Huracán - Argentinos Juniors a las 21
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