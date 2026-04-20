Puntano de plata en Panamá

En una emotiva ceremonia de premiación -que fue el último acto del fútbol en los Juegos Suramericanos de la juventud de Panamá- el puntano Juan Aimale recibió la medalla de plata y se convirtió en el primer deportista de la provincia en recibir el galardón.

Con la camiseta número 16 en su dorsal y luego de hacer un muy buen partido en la final ante Paraguay (en la que jugó más retrasado de lo habitual), el joven de Santa Rosa del Conlara escribió una página particular en la historia del deporte puntano.

Juan mantuvo un gesto adusto y profesional durante la premiación, que tuvo como máximo protagonista a la selección de Paraguay, que obtuvo la medalla de oro. En el partido final, la selección guaraní se impuso por 1 a 0 a los albicelestes.

Aimale regresó a la titularidad en el cuadro nacional luego de no participar en el tercer partido, en el que Argentina venció a Panamá por 1 a 0. En el debut -el lunes 13 de abril- Juan hizo el tercer gol con el que Argentina venció por 3 a 1 a Bolivia.

El representativo nacional en los Juegos Suramericanos estuvo compuesto por jugadores de clubes que militan en la Primera B Nacional. Aimale es desde hace tiempo un animador de la Reserva de Quilmes.

La participación de los puntanos en el torneo tuvo el el sábado a la ciclista María Paz Peralta, quien corrió en la prueba de ruta.

Y tendrá el miércoles sus últimas esperanzas sanluiseñas con Álvaro Matricardi en levantamiento de pesas y Melissa González Vega en Taekwondo.