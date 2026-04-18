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Juegos de la Juventud

María Paz y una carrera con todos los condimientos en Panamá

La puntana hizo un trabajo notable y llegó a estar en la punta. Pero quedó enredada en una caída en el sprint y perdió ritmo. Su equipo quedó orgulloso por la tarea.

Por redacción
| Hace 2 horas

Con buenas sensaciones terminó su carrera en los Juegos Suramericanos de la Juventud la ciclista puntana María Paz Peralta, quien participó en los 92 kilómetros que propuso la exigente prueba de ruta en el torneo.

 

 

La puntana tuvo una sólida actuación y se mantuvo con buen ritmo durante gran parte de la carrera e incluso estuvo en la punta durante un tramo de la compentencia.

 

 

Pero en el sprint final quedó enredada en una caída y perdió muchas posiciones, lo que la mandó muy atrás en el pelotón. Peralta no se cayó, pero el pelotón que iba por delante suyo sí y tuvo que aminorar el ritmo.

 

 

 

El entorno de María Paz quedó muy conforme con su actuación, sobre todo porque la ciclista otorga mucha ventaja en cuanto a la edad. Con 15 años, la puntana fue una de las más chicas de la competencia destinada a corredoras que hasta pueden estar por cumplir 18 años.

 

 

La experiencia en los Suramericanos serán un punto de partida para el crecimiento de Peralta, quien tiene un año muy competitivo por delante.

 

 

La ganadora de la carrera fue la colombiana Estefanía Castillo López con un tiempo de 2:07:43, escoltada por su compatriota Valeria Vargas Atehortua. La medalla de bronce fue para la brasileña Yasmin De Andrade Ramos.

 

 

Zoe Milagros Quiroga finalizó en la quinta posición y fue la mejor argentina, en tanto que Marianella Salomón ocupó el 11° puesto, seguida por Narella Cladera Fernàndez que cruzó la meta en la 17º ubicación y en el puesto 18º fue Abril Azimonti.

 

 

La actividad de los puntanos en los Suramericanos seguirá mañana, con la posibilidad de que Juan Aimale juegue la final del fútbol y consiga una medalla para la provincia. El miércoles Alvaro Matricardi y la taekwondista Melissa González Vega verán acción en sus disciplinas.

 

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