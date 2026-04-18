Una sábado a la medida de Independiente y Estudiantes de La Plata

Independiente empezó perdiendo pero se lo dio vuelta a Defensa y Justicia y ganó 3-1, en condición de local, en el marco de la décimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el mediocampista Aaron Molinas abrió el marcador para el ´Halcón´ a los 6 minutos de penal y, a los 15, el paraguayo Gabriel Ávalos lo empató para el ´Rojo´ de la misma forma. El chileno Maximiliano Gutiérrez dio vuelta el encuentro a los 29 minutos mientras que Lautaro Millán marcó el 3-1 a los 48 minutos del complemento, como informó la Agencia Noticias Argentinas.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Quinteros alcanza los 21 puntos, escala a la quinta posición y se afirma en la zona de playoffs del Torneo Apertura. En la próxima fecha, el ´Rojo´ visitará a Deportivo Riestra el próximo viernes desde las 17 en el estadio Guillermo Laza.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso perdió una gran oportunidad de asentarse en la zona de playoffs y quedó octavo con 19 puntos, pudiendo perder el lugar si se dan algunso resultados. En la próxima fecha, el ´Halcón´ recibirá el jueves a Boca desde las 20 en el estadio Norberto Tomagnello.

Estudiantes se mantiene arriba

El elenco de La Plata se convirtió en el nuevo líder de la Zona A al vencer por 1-0, a Instituto de Córdoba, en condición de visitante.

En el estadio Monumental Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, el ´Pincha´ se llevó el triunfo con el gol de Braian Aguirre a los 6 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo del entrenador uruguayo Alexander Medina supera a Vélez, que el lunes deberá jugar ante San Lorenzo, y se convierte en el nuevo líder de la Zona A del Torneo Apertura con 27 puntos.

En la próxima fecha de este campeonato, recibirá a Talleres de Córdoba en el estadio Jorge Luis Hirschi. El partido tendrá lugar el sábado a las 17.

Por su parte, el equipo de Diego Flores desperdició una gran oportunidad de meterse en la zona de playoffs y quedó décimo con 17 unidades, a una de dichos puestos.

En la próxima fecha de este Torneo Apertura, visitará a Newell´s Old Boys de Rosario el próximo domingo desde las 17.30 en el estadio Marcelo Bielsa.