Racing empató y sigue sembrando dudas: victoria de Rosario

Racing rescató un empate sobre el final ante Aldosivi en Mar del Plata, pero volvió a dejar dudas en su funcionamiento.

El 1 a 1 reflejó un trámite cambiante, en el que la Academia tuvo un buen arranque, generó situaciones claras y luego se diluyó con el correr de los minutos, mostrando falta de ideas en ataque.

El equipo de Gustavo Costas dominó el primer tiempo sin eficacia. Adrián Fernández y Baltasar Rodríguez protagonizaron las más claras, pero no lograron concretar.

Con el paso del tiempo, Aldosivi creció y exigió a Facundo Cambeses, clave con una triple intervención antes del descanso.

Cuando parecía que se iban igualados, el local golpeó a los 43 minutos: tras un lateral al área y una serie de rebotes, Felipe Anso marcó en su debut para el 1 a 0.

Racing sintió el impacto y, aunque buscó en el complemento, le costó encontrar claridad.

Recién a los 38 del segundo tiempo llegó el empate. Un despeje fallido de Aldosivi dejó la pelota servida para Matías Zaracho, que selló el 1 a 1.

El Tiburón dejó escapar su primera victoria del torneo, mientras que Racing sumó un punto con sabor a poco, aunque le alcanza provisoriamente para meterse en zona de playoffs.

Triunfazo de Rosario

Rosario Central derrotó por 2 a 1 a Sarmiento al término del partido que disputaron en el estadio Gigante de Arroyito, por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2026.

El local ganaba desde los 41 minutos del primer tiempo con el gol del delantero Alejo Véliz, el mediocampista Jonatan Gómez igualó el encuentro cuando iban 31 del complemento y el volante Vicente Pizarro marcó el gol final, en 11 minutos del segundo tiempo.

Con el triunfo, el “Canalla” se mantiene el cuarto puesto de la zona B, con 24 puntos y un triunfo en los últimos cuatro partidos, mientras que los dirigidos por Facundo Sava marchan undécimos en el grupo, con 16 unidades y a tres de la zona de clasificación.

En la próxima fecha, el elenco que conduce Jorge Almirón deberá visitar a Estudiantes de Río Cuarto el viernes 24 de abril, a las 19:15, mientras que el “Verdolaga” será local de Tigre, el sábado 25 en el mismo horario.