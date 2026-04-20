Potrerillo: apuntan irregularidades y desconsideraciones con atletas en un duatlón

La organización del duatlón, en el centro de la polémica.

El domingo, Potrerillo fue escenario de una jornada deportiva que terminó en un profundo malestar generalizado. El evento, un duatlón organizado por Cristina Godoy, reconocida dirigente y "puntera" del Departamento San Martín, allegada al entorno del gobernador Claudio Poggi y el ministro Federico Trombotto, quedó bajo la lupa no solo por deficiencias logísticas, sino por el destino de los fondos recaudados.



A pesar de contar con el respaldo total de la Secretaría de Deportes y el Gobierno provincial, que facilitaron desde el sistema de audio y ambulancias hasta la seguridad policial y los trofeos, los participantes denunciaron una experiencia deficiente que no se correspondió con el costo de la inscripción.



La jornada comenzó con complicaciones horarias, ya que la largada prevista para las 11 se postergó casi una hora sin explicaciones claras, obligando a los atletas a esperar bajo condiciones climáticas adversas.

Imagen con la que se promocionó el duatlón.



Sin embargo, el punto más crítico se vivió durante la fiscalización de la carrera, tarea que estuvo a cargo de cuatro profesores de Educación Física presuntamente vinculados a la Secretaría de Deportes.



El último competidor finalizó su recorrido cerca de las 14 en medio de un frío intenso y una lluvia persistente, contando con la paupérrima infraestructura de un solo baño para asistir a más de 300 personas presentes en el predio.



La indignación de las familias y los deportistas, muchos de los cuales viajaron desde puntos distantes realizando una inversión significativa en combustible y preparación, creció cuando la organización demoró la entrega de premios hasta pasadas las 17.



Al comenzar el acto, la aparición de reclamos por clasificaciones erróneas desató un clima de tensión que derivó en la decisión de Godoy de suspender abruptamente la ceremonia. Esta medida dejó a numerosos corredores sin la posibilidad de subir al podio, frustrando la ilusión de quienes esperaron durante horas bajo una lluvia torrencial.



El foco de la polémica se centra ahora en el manejo de los recursos, dado que con más de 200 inscriptos que abonaron 25.000 pesos cada uno, la recaudación habría tocado los cinco millones de pesos en un evento que, por el apoyo estatal recibido, prácticamente no tuvo gastos operativos para la organización.



Ante la ola de críticas, la organizadora intentó calmar los ánimos anunciando una futura competencia gratuita en Las Chacras donde se entregarían los premios pendientes, aunque el anuncio fue recibido con escepticismo por una comunidad deportiva que exige transparencia y respeto.

