Expectativa: los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto ya tiene todo listo para hacer vibrar a la Argentina este domingo, con la exhibición que dará en la Ciudad de Buenos Aires.

El trazado del road show que hará Colapinto fue ampliado para disponer de mayor espacio, con el objetivo de que la experiencia sea mucho mejor para los fanáticos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En un principio, el recorrido iba a finalizar en la Avenida del Libertador y República de la India, hasta el cruce de Libertadores y la avenida Casares, de un lado, y la calle Ugarteche, del otro.

Sin embargo, con esta última modificación el argentino recorrerá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también hará un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

El monoplaza que conducirá Colapinto será el Lotus E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, en la que será la primera vez en más de una década que un Fórmula 1 circule por las calles porteñas.

Colapinto manejará un histórico Mercedes de Fangio

Durante la exhibición, Colapinto no solo conducirá el Lotus E20 con la estética de Alpine, sino que también girará a bordo del histórico Mercedes Benz W196, más conocido como “La flecha de plata”, con el que Juan Manuel Fangio ganó los campeonatos de 1954 y 1955.

Los cortes para preparar el circuito

Aquellos que quieran circular por la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días, deberán tener en cuenta que se realizarán cortes en distintas avenidas debido a la preparación del circuito.

El miércoles 22 a partir de las 9 habrá corte total en Avenida Iraola, entre Avenida Sarmiento y Avenida Infanta Isabel. Al día siguiente, se realizarán diversos cortes en Avenida del Libertador.

Finalmente, el viernes se ocupará el carril pegado al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED y el sábado se cortarán algunos tramos de Avenida Sarmiento y Libertador, además de varias calles aledañas.