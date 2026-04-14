Boca goleó al Barcelona de Ecuador y sigue invicto

Boca derrotó por 2-0 al Barcelona de Ecuador en el partido que disputaron en La Bombonera, por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

En una primera etapa que casi no tuvo situaciones de riesgo, el gol llegó a los 38 minutos, con un buen cabezazo dentro del área rival del defensor Lautaro Di Lollo.

A los 36 minutos de la segunda parte y nuevamente de la mano de los centros desde la izquierda de Lautaro Blanco: el lateral desbordó y metió la pelota al área desde el piso, que habilitó el frentazo goleador de Ascacibar.

Y, sobre la finalización del encuentro, Ander Herrera convirtió el 3 a 0 definitivo.

Con este triunfo, el equipo que dirige Claudio Úbeda se ubica en la primera posición de la zona D con puntaje perfecto tras dos fechas, mientras que el equipo visitante se encuentra en el último lugar, sin sumar puntos.

En la próxima fecha, el “Xeneize” será visitante del Cruzeiro de Brasil el martes 28 de abril, a las 21:30, mientras que el conjunto ecuatoriano recibirá a la Universidad Católica de Chile el miércoles 29, a partir de las 21:00.

Ajustada victoria del “Pincha”

Estudiantes de La Plata derrotó a Cusco de Perú por 2-1 en un partido en el que necesitó jugar con un hombre de ventaja para poder demostrar superioridad y que disputaron en el estadio “UNO Jorge Luis Hirschi”, por la segunda fecha del grupo A de la Copa Libertadores 2026.

Para el local convirtieron los delanteros Facundo Farías y Tiago Palacios, en 27 minutos del primer tiempo y 2 del segundo, mientras que para la visita había marcado la igualdad parcial el extremo Lucas Colitto, cuando iban 30 de la primera mitad.

Además, la visita jugó con un hombre menos desde el quinto minuto de la segunda parte, por la doble amonestación del mencionado Colitto.

Con el triunfo, el “Pincha” se quedó con la primera posición del grupo A, con cuatro unidades, mientras que el elenco que dirige el argentino Alejandro Orfila es último, sin sumar puntos.

En la próxima fecha, el equipo de Alexander Medina deberá recibir al campeón defensor de la Libertadores, el Flamengo de Brasil, el miércoles 29 de abril a partir de las 21:30, mientras que el conjunto peruano será visitante de Deportivo Independiente Medellín de Colombia, el jueves 30 de abril a las 23:00.

Copa Sudamericana: traspié de Riestra

Deportivo Riestra perdió 1-0 ante Gremio en el Arena do Grêmio de Porto Alegre, por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana, en un partido en el que parecía encaminarse a un empate valioso, pero terminó quedándose con las manos vacías por el tanto del belga Francis Amuzu a los 87 minutos.

El conjunto argentino, que afrontó su primera salida internacional, tuvo una oportunidad inmejorable para sumar en Brasil luego de la expulsión de Juan Ignacio Nardoni, quien vio la tarjeta roja a los dos minutos del segundo tiempo y dejó al equipo gaúcho con diez jugadores durante casi toda la segunda mitad. Sin embargo, no logró aprovechar esa ventaja numérica y terminó cediendo en el tramo final.

Con este resultado, Riestra quedó con un punto en dos presentaciones, luego del empate 0-0 frente a Palestino en su debut en el certamen continental, mientras que Gremio consiguió su primera victoria tras haber arrancado el grupo con una derrota.

Para el equipo de Pompeya, la derrota dejó una sensación amarga: estuvo cerca de rescatar un resultado importante en una cancha difícil y con superioridad numérica, pero una distracción en el cierre lo privó de volver de Porto Alegre con premio.