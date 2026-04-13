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Juegos Suramericanos

Soberbio debut de Juan Aimale en Panamá: robo, asistencia y golazo de afuera del área

El futbolista de Santa Rosa del Conlara fue titular en el debut de la selección nacional, que venció 3 a 1 a Bolivia. Tuvo participación en dos goles del equipo. Vuelve a jugar el miércoles contra Paraguay. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 2 horas

La primera participación de un puntano en los Juegos Suramericanos de la Juventud llegó en los pies de Juan Aimale, el delantero de la selección argentina de fútbol que en su debut en el certamen hizo un golazo que sirvió para que el combinado nacional se imponga por 3 a 1 a Bolivia.

 

 

A los 36 minutos del primer tiempo, Aimale –que juega en Quilmes- metió un soberbio derechazo desde afuera del área para poner las que serían las cifras definitivas del partido que marcó el inicio en el torneo de la selección nacional.

 

 

Argentina había empezado el partido en desventaja, pero rápidamente consiguió el empate por medio de Uriel Pepe, delantero de Ferro. A los pocos minutos Arrieta puso en ventaja a la celeste y blanca tras una gran acción de Aimale, que robó la pelota en salida del equipo contrario y habilitó a su compañero.

 

 

Para cerrar una actuación excelente, Juan marcó el tercer gol y le entregó la tranquilidad a su equipo, que volverá a jugar el miércoles a las 16 ante Paraguay.

 

 

El nacido futbolísticamente en San Martín, el club de Santa Rosa del Conlara actuó como titular en el equipo conducido por Claudio Gugnali, que representa al país en los Juegos de Panamá con jugadores sub 17 que actúan en equipos de la B Nacional.

 

 

 

 

 

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