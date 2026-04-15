San Miguel, los caminos del olvido

Al igual que otros puntanos que viven en zonas rurales, los vecinos del paraje San Miguel, situado cerca de Quines y en dirección a Candelaria, siguen con su constante reclamo por el pésimo estado de la exruta 79.

Lo peor de la situación es que la acumulación no es exclusiva de agua de lluvia, sino que se trata de aguas contaminadas. “Por esas calles tienen que pasar, entre otros, los chicos que van a las escuelas”, dijeron algunos de los habitantes del paraje en las redes sociales.

En la semana, San Miguel fue una de las localidades que mayor cantidad de lluvia recibió. El lunes, por caso, cayeron 31 milímetros y fue el punto de San Luis con más precipitaciones.

“Ojalá que a alguien se le ablande el corazón”, continuaron los vecinos, quienes dijeron que nadie escucha sus pedidos. “Ni Vialidad Provincial, ni el municipio, ni los diputados o el senador departamental”, expresaron con angustia y desesperanza.