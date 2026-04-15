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Altos registros

Siguen las lluvias en el norte de la provincia

En el aeropuerto de Santa Rosa se registraron, entre el martes y la madrugada del miércoles, casi 40 milímetros de agua caída. Para la mitad de la semana anuncian descenso de la temperatura y algunas lluvias. 

Por redacción
| Hace 5 horas

La probabilidad de que las lluvias sigan en el norte de la provincia son altas y podrían acrecentar los 30 milímetros de promedio que cayeron entre el martes y la madrugada del miércoles. La zona que más agua recibió fue el Valle del Conlara.

 

 

De hecho, el pluviómetro que está en el aeropuerto de Santa Rosa registró 38,7 milímetros y se convirtió en el punto más lluvioso de la provicia. En El Amago y en La Cumbre también hubo números superiores a los 30 milímetros.

 

 

Concarán,Villa Larca, Tilisarao, Fraga, Lafinur y Santa Rosa fueron otras localidades donde las lluvias se precipitaron con firmeza.

 

 

En Villa Mercedes, San Francisco y Merlo, por caso, hubo unos 10 milímetros de promedio.

 

 

Para el miércoles, la Red de Estaciones Meteorológicas anunció una jornada inetastable, con descenso de la temperatura y cielos parcialmente nublados que harán probables las caídas de más lluvias, sobre todo en el centro y el norte de la provincia.

 

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