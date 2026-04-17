Cierre de sucursal y “retiros” forzados: alarma en el sector bancario

El gremio bancario encendió las alarmas por un proceso de ajuste que ya impacta en la provincia y amenaza con profundizarse en las próximas semanas. Hugo Ojeda, secretario general seccional San Luis de la Asociación La Bancaria, advirtió que entidades privadas avanzan con cierres de sucursales y acuerdos que, en la práctica, funcionan como despidos encubiertos.

Ojeda explicó que el conflicto tiene como principal foco a una entidad privada que ya resolvió el cierre de entre 12 y 15 sucursales en todo el país. En ese marco, confirmó que en la provincia está previsto el cierre de una sede en Villa Mercedes, mientras que en la capital no habría modificaciones por el momento.

La preocupación no solo pasa por el achique físico, sino por la situación de los trabajadores. El dirigente sostuvo que en el último mes se avanzó con la salida de unos 350 empleados a través de “arreglos” que, según denunció, son presionados y terminan siendo despidos encubiertos.

“Les hacen creer que es un acuerdo conveniente, pero en realidad los empujan a renunciar a sus derechos”, remarcó Ojeda, al tiempo que alertó que quienes no aceptan las condiciones podrían recibir indemnizaciones menores.

El escenario, indicó, no es aislado. Aseguró que la situación se replica en otras entidades y responde a una reestructuración más amplia del sistema financiero, tras balances negativos que las empresas adjudican a medidas económicas del año pasado.

A eso se suma otro dato que enciende luces rojas: el fuerte aumento de la mora en créditos. Según Ojeda, los niveles de incumplimiento en los pagos son los más altos en casi dos décadas, lo que impacta de lleno en la rentabilidad de los bancos.

Mientras tanto, desde la Asociación Bancaria convocaron a los trabajadores a acercarse al sindicato para recibir asesoramiento y evitar firmar acuerdos que puedan perjudicarlos, en un contexto que el propio dirigente definió como “crítico” para el empleo en el sector.