Indignación por la falta de higiene: demoras en la recolección de residuos

La situación de la limpieza en la ciudad ha alcanzado un punto crítico, generando un profundo malestar entre los vecinos que conviven con desperdicios acumulados. Si bien desde la Comuna se reconoce que la colaboración ciudadana es un factor clave, la responsabilidad primordial de garantizar el saneamiento urbano recae sobre la gestión municipal, que desde su arranque se ve sobrepasada.



Recientemente, el Municipio procedió a la instalación de nuevas unidades de contenedores y se anunció la llegada de más equipamiento. Sin embargo, para muchos, esto no pasa de ser una "lavada de cara" que no ataca el problema de fondo.

Contenedores destrozados y basura desparramada, una realidad de las calles puntanas. Foto: El Diario.



En gran parte del trazado urbano, los recipientes actuales se encuentran prácticamente inutilizables: dañados, oxidados y, sobre todo, desbordados de residuos.



Esta acumulación desmedida ha transformado las esquinas en verdaderos focos infecciosos, con el consecuente riesgo para la salud pública.

A esto se suma la irregularidad en el servicio de retiro; en ciertas zonas, los vecinos han denunciado demoras en la recolección de al menos tres días, lo que agrava aún más un panorama ya de por sí desastroso.



La comunidad exige soluciones urgentes y una logística eficiente que devuelva la salubridad a las calles.

