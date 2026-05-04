ATSA San Luis denuncia una pérdida del 50% en el poder adquisitivo

Los trabajadores de la sanidad están asfixiados con salarios por el piso. Imagen ilustrativa. Foto: Estudiovilaplana/Rosario3.

La Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), filial San Luis, sostiene que el salario básico se encuentra seriamente vulnerado debido a que las liquidaciones se realizan de forma parcial.



Al tomar como referencia un período de dos años, el gremio calcula que la pérdida real del valor del salario y la consecuente caída del poder adquisitivo se sitúa aproximadamente en un 50%.



La organización difundió una comparativa de las diferencias en los básicos de diversas categorías para ilustrar el impacto del retraso salarial. Por ejemplo, para el escalafón de Enfermeros, el básico de marzo de 2024 se ubicaba en $584.115,53, mientras que la proyección para abril de 2026 debería alcanzar los $1.160.387,33.



Similares brechas se observan en las categorías de Mucamas, Choferes y Administrativos de primera, donde los montos actuales representan apenas la mitad de lo que el gremio considera una recomposición justa.



Desde ATSA manifestaron que ya se han agotado todas las vías administrativas previas para intentar resolver el conflicto. Ante la falta de respuestas satisfactorias, el sindicato instó a los trabajadores a unirse en un plan de lucha con medidas de acción concretas para lograr la actualización de los montos determinados por el CCT 122/75.

