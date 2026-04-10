Vecinos autoconvocados enfrentaron al intendente: "No tenemos nada"

El lanzamiento de las nuevas licencias de conducir en la ex Terminal de Ómnibus se vio empañado este viernes por un reclamo social que irrumpió en la agenda institucional. Un grupo de vecinos autoconvocados se presentó en el lugar para cuestionar duramente al Intendente capitalino, exponiendo la vulnerabilidad en la que se encuentran diversos sectores de la ciudad.



Los manifestantes expresaron su enojo ante lo que consideran una ausencia total de contención estatal. La tensión se hizo evidente cuando los vecinos señalaron que la única respuesta recibida por parte del Gobierno provincial fue la entrega de semillas para huertas domiciliarias, una solución que calificaron de insuficiente frente a la urgencia del hambre y la falta de ingresos mensuales.



Contraste de realidades



El reclamo puso de manifiesto el abismo entre la gestión administrativa y las necesidades básicas insatisfechas. Mientras el Municipio buscaba visibilizar un avance en los servicios, se encontró con una demanda de supervivencia. Según los vecinos, las semillas representan una respuesta a largo plazo que no resuelve la falta de alimento diaria que padecen muchas familias.



Pedido de respuestas



La decisión de enfrentar a la autoridad en un acto público buscó forzar una respuesta inmediata ante la desesperación de quedar fuera de los padrones de ayuda económica. Los denunciantes sostienen que la red de asistencia directa está fallando en su alcance, dejando a los grupos más necesitados en una situación de desamparo total.



Tras el incidente, el clima de malestar social quedó latente, evidenciando que el costo de vida actual ha vuelto insostenible la economía de los sectores con menores recursos de la capital.