Usuarios se manifestaron otra vez en contra de los tarifazos

En la Plaza San Martín. exigieron que baje el monto del gas y la regionalización del servicio. El martes se reunirán en el Concejo con la responsable del área local del Programa Provincial de Defensa del Consumidor.

Reunidos en la esquina de Mitre y Chacabuco, un grupo de usuarios de Ecogas se manifestó una vez más en contra de los tarifazos. Ayer a la siesta, la Plaza San Martín fue testigo nuevamente del enojo y la incertidumbre que pasan los vecinos, producto de las boletas con montos muy elevados que recibieron el mes pasado. Es la segunda oportunidad que los autoconovocados exigen públicamente un freno a los altísimos valores de las facturas, y aunque la convocatoria fue un poco menor que la anterior, mantienen la esperanza de tener una respuesta: ayer adelantaron que el martes se reunirán con concejales y Ludmila Amisano, la jefa del área mercedina de Defensa del Consumidor.

El primer encuentro que tuvieron los vecinos fue el miércoles pasado. Planeaban marchar por las calles de la ciudad, pero la llovizna y el frío los hizo retroceder y quedaron en volver a juntarse el fin de semana. La convocatoria por las redes sociales se sintió más, pero lamentablemente el público fue escaso. De todas maneras, quienes se arrimaron al espacio verde debatieron qué medidas tomarán la próxima semana.

Víctor Gardiola, presidente de la comisión vecinal del barrio Viva San Luis, contó que el viernes recibió un llamado de la concejal del bloque Justicialista, Laura Rodríguez, para coordinar un encuentro con la responsable local de Defensa del Consumidor.

"La doctora Amisano nos va a explicar el motivo por el cual la Justicia rechazó el recurso de amparo que se pidió y nos mostrará el documento que se presentó. A partir de eso, analizaremos qué medidas vamos a tomar, si seguiremos manifestándonos de esta manera o no", adelantó el vecino.

Mientras tanto, los usuarios de Ecogas continúan pidiendo el apoyo de los legisladores y del resto de la comunidad.

"Un pensionado o un jubilado no puede pagar boletas tan altas. Nos falta el apoyo de los legisladores de la provincia, que tomen un compromiso con el pueblo. En cuanto a los vecinos, les hemos dicho que si no se pueden llegar a la plaza, que nos llamen y nos reunimos en los barrios, esto es entre todos", manifestó Gardiola.

Mario Abdon, otro de los usuarios que se presentó en la San Martín, añadió: "Si la misma gente no se moviliza, nos van a seguir saqueando los bolsillos. Recuerden que dentro de poco vuelve a aumentar el gas y también la luz", señaló.

Por otro lado, los usuarios comentaron que todavía esperan respuestas de Ecogas. La empresa firmó un acuerdo con los manifestantes para rever los medidores. "No nos han dicho nada sobre eso. Aún estamos esperando que nos informen. Nos hemos comunicado con el gerente, pero hasta ahora no tenemos novedades", sostuvo el presidente de la vecinal del Viva San Luis.

Después de una hora y media, hombres y mujeres, principalmente jubilados, dejaron el espacio verde y esperan que la próxima semana sea un poco más fructífera.