Fuertes cuestionamientos a la investigación por el asesinato del policía en Cortaderas

La causa judicial por el homicidio del policía Renato Mauricio Fuentes, asesinado en septiembre de 2024 durante un robo en Cortaderas, ingresó en la etapa previa al juicio oral con apelaciones cruzadas de la defensa y la querella.

La abogada Soledad Pomba Otaegui, defensora de Julio Daniel Lescano, alias "Ringo", confirmó que presentó un recurso de apelación que fue concedido. "Entendemos que los hechos que se le endilgan a mi pupilo no corresponden con lo que relata el Ministerio Público Fiscal", fundamentó.

Explicó que la defensa entiende que “se ha violado al debido proceso y al derecho a la defensa en juicio, es por eso que ahora lo analizaremos esta situación ante el Tribunal de Impugnaciones". La audiencia está fijada para el próximo miércoles.

En el mismo sentido, la querella que representa a la viuda del policía, Nancy Muñoz, también presentó un recurso de apelación. Sostienen que Lescano sería el único imputado hasta la fecha, cuando deberían haberse procesado a otros responsables.

Ambas partes coinciden en que la instrucción tiene puntos inconclusos. La defensa cuestiona las testimoniales que no se hicieron oportunamente y la querella reclama medidas que no se llevaron a cabo. "Hay cuestiones que quedaron inconclusas. La querella hizo solicitud de algunas medidas, bueno, no se llevaron a cabo", señaló Pomba Otaegui.

Uno de los puntos en discusión es una prueba realizada tres días después del hecho. Se trata del dermotest que dio positivo, según indicó la abogada.

La querella y la propia viuda del policía plantean que podrían existir otros policías o personas involucradas que no fueron investigadas. También advierten sobre la pérdida de elementos probatorios, como las fotos forenses.

El Ministerio Público Fiscal dio por cerrada la Investigación Penal Preparatoria y presentó la acusación formal. El juez de Garantías Jorge Osvaldo Pinto extendió por 100 días más la prisión preventiva de Lescano, que permanecerá detenido hasta el 6 de agosto.

El expediente está caratulado como robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa. El otro sospechoso del asalto falleció horas después del hecho por las heridas recibidas en el enfrentamiento con la policía.

Fuentes murió la noche del 20 de septiembre de 2024 en Cortaderas, tras recibir cuatro disparos durante una intervención por un robo a mano armada en el loteo “El Prado”. La causa generó controversia por las condiciones operativas del procedimiento, con denuncias de falta de chaleco antibalas y municiones insuficientes.