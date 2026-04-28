Lanús venció a Liga de Quito y volvió a zona de clasificación

Lanús derrotó a Liga de Quito de Ecuador por 1 a 0 en un encuentro en el que fue ampliamente superior y que disputaron este martes en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la tercera fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2026.

El único gol del partido fue convertido por el mediocampista Agustín Cardozo, a los 28 minutos de la segunda mitad.

El triunfo deja al equipo que dirige Mauricio Pellegrino en el segundo lugar del grupo con seis unidades, mientras que la visita encabeza la zona con la misma cantidad de puntos, pero mayor diferencia de gol.

En la próxima fecha, el “Granate” deberá visitar la altura del Always Ready boliviano, el martes 5 de mayo a las 21:30, mientras que el conjunto ecuatoriano jugará como visitante con Mirassol de Brasil, el jueves 7 a partir de las 19:00.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Grupo G.

Fecha 3.

Lanús 1 - 0 Liga de Quito (Ecuador).

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: José Cabero (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Leonel Quiñonez, Gian Allala, Luis Segovia; José Quintero, Jesús Pretell, Gabriel Villamil, Yerlin Quiñonez; Rodney Redes, Jeison Medina, Deyverson. DT: Tiago Nunes.

Gol en el segundo tiempo: 28m. Agustín Cardozo (La).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Dylan Aquino por Lucas Besozzi (La) y Yoshan Valois por Ramiro Carrera (La), 22m. Agustín Cardozo por Felipe Peña Biafore (La) y Matías Sepúlveda por Eduardo Salvio (La); 27m. Cristian Tobar por Rodney Redes (Li), Ruddy Mina por Deyverson (Li) y Michael Estrada por Jeison Medina (Li); 35m. Franco Watson por Marcelino Moreno (La).