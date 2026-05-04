Un bohemio irredento, un tanguero de ley, una vida de película

La vida, la obra, el baile y el tango de Félix Zambetti, figura imprescindible del ambiente milonguero puntano, salen a la luz en un trabajo audiovisual que le rinde honor a su forma de sentir el arte. Un documental y una ficción conforman “Félix en dos actos”, una película que tendrá su estreno el sábado 9 de mayo a las 20 en la sala Hugo del Carril.

Zambetti fue bailarín -aunque el verbo en pasado no termina de ser certero-, poeta, escritor y un hacedor del tango en San Luis, pese a que, porteño de ley, nació en Buenos Aires durante la década de oro del tango, en los 30. Fue creador de la “Milonga del Arrabal”, la única semanal y gratuita de la provincia con más de diez años ininterrumpidos de existencia.

Además, Félix –bohemio irredento- publicó un libro de poesías y fue parte del grupo “El encopado”, con el que junto a grandes maestros desarrolló el tango teatro en San Luis.

El estreno del sábado está dividido en dos partes: por un lado, “La vida y el tango”, un documental firmado por Hernán Kelly y Lucy Ryera, que tiene una entrevista al artista en la que habla sobre su modo de vida, irremediablemente ligado al tango. Por el otro, “Gardel en el cielo” y una ficción basada en el sainete homónimo, realizado por Lucy Ryera, Facundo Sarthes y Laura Soulé, bajo la dirección de Fernando Saad.

El corto, de 22 minutos de duración, fue filmado en dos días de rodaje por músicos de la provincia que representaron el trágico final de Gardel y su arribo a las puertas del cielo.

"Gardel en el cielo", una ficción puntana.

Conforman el elenco Abelardo Saravia, Pandora Lucero, Enzo Mottura, Francisco Boffa, Alcides Alcón, Elías Wiedemann, Berenice Callegaris, Mario Nadal, Juliana Saravia, Walter Giménez, Dario Gutierrez, Yamina Dávila, Noelia Sorokin, Irupé Candelero, Martín Perrone y la participación especial de Aurora Garro. Todos los protagonistas son músicos, bailarines y actrices de San Luis.

Las entradas para ver la película se pueden conseguir en la cuenta oficial de Instagram: @gardelenelcielolapelicula.