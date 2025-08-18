Tres años de prisión en suspenso por arrollar y matar a un motociclista.

Pablo Barré fue condenado a tres años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para conducir, tras ser hallado culpable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor. El veredicto se emitió este miércoles, luego de que el juez Julio Fernando De Viana, del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción, homologara el acuerdo de juicio abreviado presentado por la fiscal Virginia Palacios y el abogado defensor, Cándido Assat, con el consentimiento de la parte damnificada.

El hecho ocurrió el 29 de agosto de 2019 en la Ruta 146, a la altura del ingreso al barrio Jóvenes Profesionales de la Salud, en la ciudad de San Luis. Barré conducía un Suzuki Fun cuando realizó una maniobra sin advertir la circulación de una motocicleta guiada por Ángel Rodríguez, la víctima.

De acuerdo a la acusación, Rodríguez impactó contra la parte delantera derecha del automóvil y salió despedido, lo que le provocó lesiones fatales.

En la audiencia de este miércoles, Barré reconoció su responsabilidad y aceptó la pena. “Le pido disculpas a la familia, fue algo lamentable”, expresó.