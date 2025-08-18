  • Nuestras redes
Lunes 18 de Agosto de 2025



Accidente vial

Villa Mercedes: dos jóvenes heridos tras la caída de una camioneta a un canal de riego

Un joven de 19 años perdió el control de una camioneta Toyota Hilux y cayó a un canal en calle Maipú. Tanto él como su acompañante, de la misma edad, fueron hospitalizados.

Por redacción
| Hace 1 hora

Un joven de 19 años perdió el control de su camioneta Toyota Hilux y cayó a un canal de riego en calle Maipú, a la altura de Vinuesa. Iba acompañado por una chica de la misma edad, y ambos debieron ser hospitalizados con distintas lesiones.

 

 

 

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando por motivos que aún se investigan, la camioneta terminó volcada sobre su costado izquierdo dentro del canal. Personal policial de la Comisaría 36° y médicos del Sempro acudieron de inmediato para asistir a los ocupantes.

 

Los jóvenes fueron trasladados en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para una atención más compleja. Desde la fuerza informaron que no pudo realizarse el alcotest al conductor debido al estado de shock en el que se encontraba tras el accidente.

 

