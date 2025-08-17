El mundo del turf está pendiente de Don Nelson: dio positivo de anemia
El caballo que está invicto y que en cada una de sus presentaciones convocaba a miles de fanáticos, está pasando su peor momento: le detectaron “Anemia Infecciosa Equina”. Sus seguidores están pendientes de una contraprueba que definirá su futuro.
“Lamentablemente ha surgido una triste noticia para mí. Me parte el alma estar diciendo esto. Al caballo (Don Nelson) le salió positivo el tema de la anemia. Se le sacó sangre como se le hace normalmente para cumplir con las vacunas y poder viajar y, lamentablemente, nos avisan del laboratorio que nos dio positivo”, explicó su propietario Víctor Martín al dar los motivos de la ausencia en el festival que se llevó a cabo el fin de semana que pasó en Tilisarao.
A través de un video enviado a espacios dedicados a seguir el turf de la amplia región del centro-cuyo del país, el dueño de “este fenómeno” les brindó a sus seguidores sensaciones del difícil momento que están pasando todo su equipo.
De acuerdo a lo informado por una fuente vinculada a la “actividad burrera”, esta semana se conocerán los resultados de los nuevos estudios que se le realizaron a “Don Nelson”, que pertenece a un establecimiento del sur mendocino.
Esa fue su última presentación y ahora sus seguidores están pendiente de lo que digan esta semana los profesionales y las autoridades del SENASA, que ante este tipo de situaciones son inflexibles para cortar la cadena de contagios. En San Luis hay antecedentes de la presencia de la anemia infecciosa equina. Uno de los últimos episodios detectados fue en marzo de este año en la caballeriza de Terrazas del Portezuelo. Luego se conoció que el caso positivo fue un caballo que habían traído desde El Trapiche. Fotos: José Maluf y Beto Lamas
