El mundo del turf está pendiente de Don Nelson: dio positivo de anemia

“Lamentablemente ha surgido una triste noticia para mí. Me parte el alma estar diciendo esto. Al caballo (Don Nelson) le salió positivo el tema de la anemia. Se le sacó sangre como se le hace normalmente para cumplir con las vacunas y poder viajar y, lamentablemente, nos avisan del laboratorio que nos dio positivo”, explicó su propietario Víctor Martín al dar los motivos de la ausencia en el festival que se llevó a cabo el fin de semana que pasó en Tilisarao.

A través de un video enviado a espacios dedicados a seguir el turf de la amplia región del centro-cuyo del país, el dueño de “este fenómeno” les brindó a sus seguidores sensaciones del difícil momento que están pasando todo su equipo.

De acuerdo a lo informado por una fuente vinculada a la “actividad burrera”, esta semana se conocerán los resultados de los nuevos estudios que se le realizaron a “Don Nelson”, que pertenece a un establecimiento del sur mendocino.