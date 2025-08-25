La emotiva despedida a “Don Nelson”

En los últimos días, a través de las redes sociales, en diferentes publicaciones los aficionados del turf del interior del país y de Sudamérica expresaron su lamento y dolor por el triste final del caballo “Don Nelson”, que consecuencia de haber contraído la “anemia contagiosa equina”, fue sacrificado.

“El fenómeno”, tal como lo consideraban sus miles de seguidores era oriundo de Paraguay. Cuando lo adquirió Víctor Martín su nuevo destino fue el Stud “Los Herederos” de San Rafael de Mendoza.

En el 2024, fue subcampeón de la Copa Challenger de Posadas Misiones. Y, de la mano del equipo de “Los Herederos”, hilvanó siete victorias consecutivas que lo catapultaron como uno de los ejemplares más taquilleros de toda la región.

Sin embargo, “Don Nelson” que estaba en franco ascenso y que venía de brillar en los primeros días de julio en San Francisco del Monte de Oro, de manera inesperada tuvo un triste final producto de la incurable enfermedad.

En medio de la profunda tristeza que tienen, los integrantes del Stud “Los Herederos” difundieron este fin de semana un homenaje a “Don Nelson”:

“Morito, las palabras siempre quedarán cortas para explicar lo que nos transmitiste. Nos enseñaste a unirnos en un solo objetivo: esforzarnos al máximo y correr como el mejor. Solo una enfermedad sin cura, pudo detenerte, porque en la pista nada ni nadie lograba hacerlo.

Tenías la nobleza de regalar la suelta, dejando que los demás creyeran que la carrera ya estaba definida. Pero cuando menos lo esperaban, con tus zancadas largas u firmes arrasabas con todo a tu paso, y ya nadie podía alcanzarte.

Fuiste más que un caballo de carreras: fuiste un ser especial, con un aura única que imponía respeto y encendía admiración. Intimidabas a tus rivales, pero al mismo tiempo conquistabas el corazón de quienes tuvieron la fortuna de verte correr y de compartir contigo cada momento.

Hoy nos queda tu recuerdo, tu ejemplo de coraje y tu espíritu indomable. Don Nelson, querido Morito, tu huella quedará marcada en la historia y en el alma de quienes nunca te olvidaremos. STUD LOS HEREDEROS".