Instructor de artes marciales admitió haber abusado de alumnas: ahora espera la condena

El conocido instructor de artes marciales (taekwondo) y preparador físico Jorge Cabrera reconoció, en un juicio abreviado, haber abusado sexualmente de tres alumnas y ahora, un tribunal deberá evaluar la condena: la fiscalía solicitó que sea sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer su profesión.

Los hechos que se le imputaron a Cabrera ocurrieron entre el 2021 y el 2023. Al año siguiente fue imputado por el delito de abuso sexual simple agravado por la condición de educador en perjuicio de tres víctimas

Cabrera, que además de dar de clases marciales por años se dedicó a la preparación física de jugadores de básquet y de fútbol, mientras continúa cumpliendo prisión domiciliaria, ahora aguardará el pronunciamiento del Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial presidido por José Luis Flores y que integran en calidad de vocales Fernando De Viana y Adriana Lucero Alfonso.

La Fiscal de Juicio N° 1, Virginia Palacios, presentó un acuerdo alcanzado con la defensa, ejercida por los abogados María de los Ángeles De Pascuale y Alfredo Garro. La propuesta contó con la conformidad del Defensor Adjunto de Niñez y Adolescencia, Nahuel Lede Zajic, de las víctimas -quienes estuvieron en la audiencia- y de sus representantes legales, los abogados Bernardo Estrada y Pablo Piriz Dutrá.

En el acuerdo, la Fiscalía solicitó una pena de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo y la inhabilitación perpetua para ejercer la docencia vinculada a las actividades que realizaba: artes marciales y preparación física.

El imputado, que desde el año pasado cumple prisión domiciliaria, declaró ante el tribunal, reconoció los hechos y aceptó la calificación legal y la pena propuesta, detalló Prensa del Poder Judicial.

El Tribunal deberá evaluar si homologa el acuerdo y dicta sentencia conforme a lo pactado. Para ello, cuenta con un plazo de diez días hábiles.

Los hechos en la justicia

Al imputado se le atribuye haber tenido comportamientos de carácter sexual con tres alumnas, consistentes en tocamientos y manifestaciones verbales de connotación sexual. Dos de las víctimas eran menores al momento de los hechos. Las denuncias fueron efectuadas en el 2023.

Prensa Judicial destacó que el juicio abreviado es un procedimiento que permite resolver causas penales de manera más ágil. Para su aplicación, la persona imputada debe reconocer su responsabilidad penal, y tanto la fiscalía como la defensa deben acordar una pena. El tribunal tiene la función de evaluar si el acuerdo reúne los requisitos legales y, en caso afirmativo, dictar la sentencia sin necesidad de realizar un juicio oral completo.